İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu uyuşturucu operasyonlarında geçen "Özel jeti var" iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. İddiaları yalanlayan İmamoğlu, "İmamoğlu'nun jeti var dediler. Benim çocukken oyuncağım bile olmadı, ya! Köy çocuğum, çocukken oyuncağım bile olmadı. Benim ya… Benim jetim varmış, benim varsa jetim binerim, yani gösteririm. Yok, arabamı gizlemedim, bir şeyimi gizlemedim. Benim hayatımda her şey gerçek. "Jeti varmış" yalan" dedi.

  • Ekrem İmamoğlu, kendisine ait olduğu iddia edilen özel jetin varlığını yalanladı.
  • Ekrem İmamoğlu, çocukluğunda oyuncağının bile olmadığını ve köy çocuğu olduğunu belirtti.
  • Ekrem İmamoğlu, hayatında her şeyin gerçek olduğunu ve hiçbir şeyi gizlemediğini ifade etti.

Ünlülere yönelik "uyuşturucu" operasyonunda gözaltına alınan Selen Görgüzel ve Rabia Karaca'nın ifadeleri üzerinden şekillenen özel jetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ziyaretler ve partiler üzerinden İBB'nin tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin olarak birçok iddiaya yer verilmişti. Bu iddialara ilk kez İmamoğlu yanıt verdi."Diplomada sahtecilik" davasının dördüncü duruşması için hakim karşısına çıkan İmamoğlu savunmasında jeti olduğu iddialarını yalanladı.

"BENİM JETİM VARMIŞ, VARSA BİNERİM"

İmamoğlu ek ifadesinde gündemdeki jetle ilgili, "İmamoğlu'nun jeti var dediler. Benim çocukken oyuncağım bile olmadı, ya! Köy çocuğum, çocukken oyuncağım bile olmadı. Benim ya… Benim jetim varmış, benim varsa jetim binerim, yani gösteririm. Yok, arabamı gizlemedim, bir şeyimi gizlemedim. Benim hayatımda her şey gerçek. "Jeti varmış" yalan; bu yalanlar nerede? TRT'de yayınlandı ya!" diyerek iddialara sert çıktı.

