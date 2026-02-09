Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun Koruması Bektaş Kamburoğlu, Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu, 19 Mart operasyonuyla tutuklandıktan sonra adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

(İSTANBUL ) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu, cumartesi günü sabah saatlerinde Beşiktaş'taki evinden gözaltına alınmıştı.

Kamburoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kamburoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Kamburoğlu, adliye koridorunda kendini bekleyen arkadaşlarıyla kucaklaşarak mutluluğunu paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık spor yorumcusu Erman Toroğlu için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Sokakta tartıştığı eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü

Eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü

Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid