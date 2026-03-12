İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi

Haberler

Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı erişime engellendi.

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından kullanılan "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" adlı X hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Daha önce kişisel sosyal medya hesapları da birçok kez erişime kapatılan İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oluşturulan iletişim hesabı da aynı uygulamayla karşı karşıya kaldı.

MİLLÎ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ENGELLENDİ

EngelliWeb'in aktardığı bilgilere göre, "CAOIletisim" kullanıcı adıyla faaliyet gösteren ve yaklaşık 209 bin takipçiye sahip "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabına, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesi olarak ise millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gösterildi.

Öte yandan X platformunun söz konusu hesabı Türkiye'den henüz görünmez hale getirmediği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

hiiiççç önemli değil sağlık olsun biz ikibuçuklira zam alan yirmi otuzbin kira veren tuzu kuru olmayan emeklilerde 2028 başka hesaplara erişim engeli getirteceğiz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

