İBB Meclisinde 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının iddianamesi konuşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, bugün duruşması başlayan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının iddianamesi konuşuldu.

İBB Meclisi mart ayı birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının iddianamesi üzerine söz aldı.

Bugüne kadar yargı süreci devam ederken konuyu siyasallaştırmamak için iddianame içeriğine girmemeye özen gösterdiklerini belirten Kaynar, ancak CHP'li meclis üyelerinin her toplantıda iddianameyi tartıştığını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ye ilişkin yakışıksız ithamlarda bulunduğunu söyledi.

Kaynar, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede, 143 ayrı eylem başlığında toplam 190 suç isnadı yer aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, örgüte yardım, rüşvet (50 kez), rüşvet teşebbüsü (8 kez), rüşvete yardım ve aracılık (2 kez), ihaleye fesat karıştırma (55 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (40 kez), suç gelirlerini aklama (11 kez), irtikap (5 kez), irtikap teşebbüsü (1 kez), kişisel verileri ele geçirme, verme, yayma, evrakta sahtecilik, Maden Kanunu, Orman Kanunu, Çevre Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' gibi ağır suçlar sıralanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük sistematik yolsuzluk ve kamu kaynaklarının talan edilmesi zincirinin hesabı soruluyor. İddianamede savcılık, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan ve yönetilen bir çıkar amaçlı suç örgütünün, yıllardır İstanbul'un kaynaklarını hortumladığını, elde edilen suç gelirlerini hem kişisel zenginleşme hem de siyasi amaçlar için kullandığını belirtiyor."

Kaynar, örgütün, "Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden başlayarak İBB'ye ve iştirak şirketlerine kadar yayılmış bir ahtapot gibi" tarif edildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amaç sadece maddi kazanç değil, siyasi amaçlar da tarif ediliyor. Kamu zararı miktarı ise tam bir facia. Yaklaşık 160-161 milyar lira, artı 24 milyon dolar, artı 95 taşınmaz. İddianame, İBB'nin kaynaklarının kişisel çıkarlar ve siyasi amaçlarla nasıl çarçur edildiğinin ortaya konulduğu belge olarak değerlendirilebilir. Savcılık iddianamede, suç örgütünün tanımını, unsurlarını ve bu unsurların 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' açısından nasıl oluştuğunu detaylı bir şekilde anlatmış."

İddianameden örnekler paylaşan Kaynar, iddianamenin yalnızca yolsuzluk ve kamu kaynaklarının talan edilmesini değil, aynı zamanda sistematik bir gizlilik kültürü ile suç işleyen bir örgütün gerçek yüzünü ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Belediye içerisindeki trol yapılanması finanse edildi"

Kaynar, iddianamede, süreç ile ilgili kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi ve manipüle edilmesiyle ilgili sosyal medya ağı oluşturulmasına ilişkin bilgilerin de yer aldığını anlatarak, şunları aktardı:

"Murat Ongun'un, suç örgütüne ve liderine yönelik yürütülen soruşturmaları 'siyasi operasyon' gibi göstermek ve bu yönde algı oluşturmak amacıyla örgüt üyesi Emrah Bağdatlı üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. Murat Ongun'a bağlı hareket eden Emrah Bağdatlı'nın Karpuz Medya adlı şirket üzerinden sosyal medya hesaplarına para aktarımı yaptığı ve belediye içerisindeki trol yapılanmasını finanse ettiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan araştırma ile birçok takipçisi bulunan anonim hesabın sahipleri tespit edilmiştir."

Savcılığın iddialarının dayanağı ve delilleri arasında birçok etkin pişmanlık ve itirafçı ifadelerinin yer aldığını belirten Kaynar, savcılığın bu kişilerin salt beyanlarıyla yetinmeyip, bu beyanların teyidini araştırarak HTS kayıtları, banka hareketleri ve ihale dosyalarıyla desteklediğini vurguladı.

Kaynar, iddianamedeki eylemlere değinerek, şunları kaydetti:

"İddianamedeki Cebeci maden sahası dosyası, savcılığın 'çıkar amaçlı suç örgütü' iddiasındaki en büyük tek kalem kamu zararı olarak öne çıkıyor. Bu kısım, toplam kamu zararı iddiasının (160-161 milyar lira civarı) önemli bir bölümünü (yaklaşık yüzde 50'si veya 80 milyar lira) oluşturuyor. 2020-2025 yılları arasında toplam 185 milyon ton (bazı kaynaklarda 185 milyon 877 ton) kaçak hafriyat ve atık dökümü yapıldığı iddia ediliyor. İddianamede, İBB'nin resmi hafriyat alanlarını kullandırarak yerine maden sahasına yönlendirildiği, böylece gelirlerin Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine aktarıldığı belirtiliyor."

Yapılan konuşmaların ardından gündem maddeleri oylanarak komisyonlara havale edildi.