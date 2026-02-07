Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu'nu gözaltına aldı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını ve yardımcılığını yaptığı da iddia edilen Bektaş Kamburoğlu İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 10,5 aydır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı.
MALİ ŞUBE EKİPLERİ GELDİ
Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan Barış Kamburoğlu'nun evine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gittiği kaydedildi. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını ve yardımcılığını yaptığı da iddia edilen Bektaş Kamburoğlu İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Kaynak: Haberler.com / Politika