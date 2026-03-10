Ekrem İmamoğlu için iki bin yıl hapis cezası mı isteniyor? SON DAKİKA! Davanın 1. günü nasıl geçti, 2. günü başladı mı?

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava, Türkiye gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sosyal medyada "İmamoğlu için gerçekten iki bin yıl hapis cezası isteniyor mu? Davanın ilk günü nasıl geçti, ikinci gün başladı mı?" soruları öne çıkıyor. Dava sürecine dair ayrıntılar ve resmi açıklamalar büyük merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EKREM İMAMOĞLU DAVASINDA NELER OLUYOR?

İBB'ye yönelik yürütülen ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı "yolsuzluk" davasının gergin geçen ilk duruşmasının ardından ikinci güne girildi. İlk günkü duruşmada yaşananlar sonrası CHP lideri Özgür Özel'e soruşturma başlatılırken duruşma bugün saat 10.00'da devam edecek. İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar hapsinin istendiği davanın 45 gün aralıksız sürmesi bekleniyor.

19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında yer aldığı davanın ilk duruşması 9 Mart'ta (dün) yapılmıştı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada toplam 402 kişi yargılanırken, bunların 107'si tutuklu bulunuyor. Duruşmanın bugün saat 10.00'da devam etmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU'NUN 2 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet', 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'İrtikap', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet' ve 'Maden Kanunu'na Muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İLK DURUŞMADA GERGİNLİK YAŞANDI

Davanın ilk gününde mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti başkanı, izleyicilerin salondan çıkarılmasını istedi. Ancak salonda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer partililerin dışarı çıkmaması üzerine süreç tartışmaya dönüştü.

Heyet, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yapılan görüşmenin ardından izleyicilerin salonda kalmasına izin vererek kararından geri adım attı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duruşma sonrasında CHP lideri Özgür Özel, mahkeme heyetini sert sözlerle eleştirdi. Heyette görev yapan üç hakimin toplam kıdeminin 11 yıl olduğunu vurgulayan Özel, davanın kapsamına dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Özel "Paçalarından acemilik akıyor. 4 bin sayfa iddianame olan 2 bin 400 yıl ceza istenen, dünyanın en karmakarışık iddianamesinin içinden çıkacak adam heyecandan mahkemenin kapısın bulamıyor" dedi.

Bu açıklamaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU: SÖZ HAKKI VERMEKTEN BİLE KORKUYORSUNUZ

Ekrem İmamoğlu ise önceki duruşmada kendisine söz verilmemesine tepki gösterdi. İmamoğlu, mahkeme heyetine hitaben yaptığı açıklamada söz hakkı talep ederek yargılama sürecine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. İmamoğlu, "Söz hakkı vermekten bile korkuyorsunuz. Yok sayamazsınız, yarından itibaren söz hakkı vereceksiniz. Yazık ediyorsunuz. Yüce Türk yargısına yazık ediyorsunuz" demişti.

DURUŞMALAR 45 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Mahkeme heyeti davanın ilk celsesinin hafta sonları ve cuma günleri hariç olmak üzere 45 gün boyunca aralıksız sürmesini planlıyor. Program kapsamında yalnızca Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart'ta, tutuklu ve hükümlülerin açık görüş hakları nedeniyle duruşmalara ara verilmesi öngörülüyor. Arife günü için ise henüz kesin bir plan yapılmadığı belirtildi.

Mahkeme takvimine göre duruşmaların her gün saat 10.00'da başlayıp 17.00'ye kadar devam etmesi planlanıyor.