İBB davasında 2. gün! İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ve Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı “yolsuzluk” davasının ikinci celsesi ilk duruşma gibi gerginlikle başladı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği duruşma salonunda sanık savunmalarına geçilmeden söz hakkı alan Ekrem İmamoğlu, kürsüye gelerek konuşma yaptı ve "Ben ilk seçimde iktidar olacak partinin cumhurbaşkanı adayıyım. Bana söz hakkı vermek size bir şey kaybettirmez" dedi.

"KARARINIZI VERMEDEN ÖNCE DİNLEMENİZ GEREKTİĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

106'sı tutuklu 402 sanıklı davada hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi davalarından birisi. Elbette bir usule karar vereceksiniz ve kararı uygulayacaksınız. Bir listeden bahsettiniz. Dün bir bölümü yayınlandı, sonra o kargaşada ekrandan kaldırıldı ve ardından avukatlar bunu bir şekilde temin etti. Bu sizin kararınız ama kararınızı vermeden önce de dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapmadınız, takdiriniz ama burada 'Sizi dinlemiyorum' ya da 'Size söz hakkı vermiyorum' demenizin yüce Türk yargısına uygun olmadığını düşünüyorum. Türk yargısı 'Adalet mülkün temelidir' ise, devletin temeliyse, sizin oradaki bakışınızla buradaki hiç kimse suçlu değil. Buradaki her arkadaşım adına bağımsız, ortada duran, adil davranan ve nihayetinde bir karar vermekle yükümlü olan bir görevi yapıyorsunuz. Kutsal bir görev. 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı burada, şu an karşınızda, huzurunuzda. Bana 'Sizin önerinizi dinlemiyorum' demek baştan bu mahkemeye güven sorunu yaratır. Sonuçta sizin orada vereceğiniz karara kim karışabilir. Karar vereceksiniz, diyeceksiniz ki 'Ben böyle karar verdim, böyle bir listeyle yapacağım' Elbette herkes buna riayet gösterecek ya da bir şekilde buradaki düzen işleyecek ama 'İmamoğlu’nu dinlemiyorum, bu önerisini duymak istemiyorum' demeniz size sorun yaratır.

"İLK SEÇİMDE İKTİDAR OLACAK PARTİNİN CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM"

Ne için burada olduğunu bilmeyen onlarca arkadaşımız var. Daha dün hastaneden çıkan insan var… Kimi neyle test ediyorsunuz? Bu olmaz. Adı iftiranamedir. Baskı altında bir sistemle karşı karşıyayız. Buraya geliş amacım kürsüyü işgal etmek değil. Biz nezaketli insanlarız. Ben bu ülkenin birinci partisinin cumhurbaşkanı adayıyım. Ben ilk seçimde iktidar olacak partinin cumhurbaşkanı adayıyım.

Cumhurbaşkanı adayı burada konuşmazsa, dünya bizi izliyor, bu olmaz. Siz bana 15-20 dakika söz hakkı vermekle hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yoksa benim burada miting yapacak halim yok. Karar zaten ömür boyu sizinle gelecek. Geçmişte olduğu gibi. Lütfen yargılama sürecini bir düzene koyunuz. Bu davanın her sayfası İmamoğlu… Ben en başta da en sonda da konuşurum… Sizin bırakın Ekrem İmamoğlu’nu ilk veya en son dinlemeyi, arada bile dinlemeniz gerekir. Siz yine en son bildiğiniz kararı vereceksiniz.

"BAŞSAVCI GÖRÜNÜMLÜ SİYASETÇİ BUNA 'ASRIN YOLSUZLUĞU' DEDİ"

Başsavcı görünümlü siyasetçi buna kalktı ‘asrın yolsuzluğu’ dedi. Bizi dinlemezseniz olmaz, kurban olurum… ‘Asrın yolsuzu’ dedi bize… Böyle bir asrın arsızlığı olur mu? Mahkeme bir kişinin kendini en çok güvende hissettiği yerdir. Ben askerin, bayrağın kıymetini bilirim. Bizi neden karşı karşıya getiriyorsunuz? Askerimizin burada bu duruma düşürülmesini benim yüreğim kabul etmiyor. Bu sürecin bütüncül olarak Ekrem İmamoğlu adına hem başlangıçta hem sonrasında çoklu söz hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada hem sizin konuyu iyi idrak edebilmeniz adına Ekrem İmamoğlu’nun yorumuna ihtiyaç duyacağınızı düşünüyorum"

"SAYIN HAKİM SABIR GÖSTERİN BİZİ 12 YIL YARGILAYACAKSINIZ"

Mahkeme Başkanı araya girerek, “Ekrem bey tamamlayalım. Talebi alalım lütfen “ dedi. İmamoğlu şöyle devam etti:

“Sayın hakim sabır gösterin. 12 yıl yargılayacaksınız bizi… Bunu iddia makamı diyor. Bırakın jandarma arkadaşlarımızı görevini başka yerde yapsın, biz saygın bir şekilde süreci burada yürütelim. Yapmayın… 2026 yılındayız. Bakın etrafımız ateş topu. Savaş tepemizden dönüyor. Mübarek ramazan ayındayız. Türkiye’nin tek liderlik anlayışı vardır, yurtta sulh cihanda sulh. O barış; adil, eşit, özgür biçimde mücadele ile sağlanır.

"ÇOKLU SÖZ ALMA HAKKIMI SİZİN TAKDİRİNİZE SUNUYORUM"

Son sözüm şudur. Mübarek ramazan ayındayız. Benim ramazan ayında iftara giderken seçimim iptal edildi hem de bu milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı tarafından, bizzat kendi ağzıyla. Aynı şekilde ramazan ayında diplomam iptal edildi. Daha sonra ramazan ayında, daha gün doğmadan sahur sofrasından hemen sonra evim basıldı. Şimdi burada ramazan ayında duruşma yapıyoruz. Ramazan ayında yaşatılana ve yaşanana bakın. Bu yaptığınız liste yanlıştır, uygulama yanlıştır. Çoklu söz alma hakkımı sizin takdirinize sunuyorum"

Duruşmaya saat 13.30’a kadar ara verildi.

İmamoğlu'nun konuşmasından önce duruşmanın ikinci gününde yaşananlar şöyle:

SANDALYE GERİLİMİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Gergin geçen ilk duruşmanın ardından ikinci celsede de İmamoğlu ile hakim arasındaki restleşme devam etti. Duruşmanın ikinci gününde mahkeme salonunda yaşanan “sandalye” tartışması gerginliğe yol açtı. Mahkeme heyetinin koridor kenarında oturan Ekrem İmamoğlu’nun önüne jandarma tarafından ekstra bir sandalye konulmak istenmesi üzerine salonda tansiyon yükseldi.

"AĞZIMI BANTLA MI KAPATACAKSINIZ?"

İmamoğlu getirildikten sonra jandarma, kürsüye gitmesini engellemek amacıyla önüne sandalye koydu. İmamoğlu ise, “Ağzımı bantla mı kapatacaksınız, kimin önünü kesiyorsunuz? Hakim gelecek, neden koyduğunu söyleyecek. Ayaktayım, oturmuyorum. Böyle bir düzen yok. Hakim bey bunu yapmanız yüz karasıdır. Alnınıza yapıştı” dedi.

MAHKEME BAŞKANI İLE İMAMOĞLU ARASINDA TARTIŞMA

Mahkeme Başkanı: O sizin takdiriniz

İmamoğlu: Kimden talimat aldınız?

Mahkeme Başkanı: Biz kimseden talimat almadık.

İmamoğlu: Hakimlik yapacaksanız, yüce Türk yargısını temsil edecekseniz bizim de hakkımızı savunmak zorundasınız. Ben sizi de korumaya geldim.

Mahkeme Başkanı: Gereksiz polemiklere girmeyelim Ekrem Bey, benim sizin korumanıza ihtiyacım yok.

İmamoğlu: Neden korkuyorsunuz, ben belki avukatıma sesleneceğim, niye almıyorsunuz?

Mahkeme Başkanı: Burası sizin avukatınıza sesleneceğiniz bir alan değil. Sizin yüzünüzden dünden beri yargılama yapamıyoruz.

Bunun üzerine avukatlar slogan atmaya başladı.

Mahkeme Başkanı: Neden bağırıyorsunuz? Bu kadar bağırınca bir şey değişmiyor, ben sizi duyabiliyorum zaten. Oradaki uygulamanın amacı önceliği vekaleti olan avukatlara tanımaktı. Dün bize vekaleti olan avukatlardan şikayet aldık. Baro başkanıyla görüşüp bu kararımızdan döndük.