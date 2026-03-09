İmamoğlu'nun Hücresinin Bir Örneği Silivri Dayanışma Merkezi'nde Sergileniyor

(İSTANBUL) - CHP'nin Silivri'de İBB Davası için kurduğu Dayanışma Merkezi'nde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Cezaevi'ndeki hücresinin birebir örneği sergileniyor. Hücrede, Mustafa Kemal Atatürk posteri ile küçük bir televizyon da bulunuyor.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında yer aldığı İBB davasının ilk gününde, CHP örgütü tarafından Silivri'de kurulan Dayanışma Merkezi'nde İmamoğlu'nun hücresinin birebir örneği sergileniyor.

Hazırlanan hücre, Dayanışma Merkezi'ne gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hücrede, Mustafa Kemal Atatürk posteri, bir küçük televizyon, bir sandalye ile masa ve yatak bulunuyor.

Kaynak: ANKA