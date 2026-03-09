Haberler

İmamoğlu'nun Hücresinin Bir Örneği Silivri Dayanışma Merkezi'nde Sergileniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin Silivri'deki Dayanışma Merkezi'nde, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevi hücresinin birebir örneği sergilendi. Hücrede Atatürk posteri ve televizyon yer alıyor.

(İSTANBUL) - CHP'nin Silivri'de İBB Davası için kurduğu Dayanışma Merkezi'nde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Cezaevi'ndeki hücresinin birebir örneği sergileniyor. Hücrede, Mustafa Kemal Atatürk posteri ile küçük bir televizyon da bulunuyor.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında yer aldığı İBB davasının ilk gününde, CHP örgütü tarafından Silivri'de kurulan Dayanışma Merkezi'nde İmamoğlu'nun hücresinin birebir örneği sergileniyor.

Hazırlanan hücre, Dayanışma Merkezi'ne gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hücrede, Mustafa Kemal Atatürk posteri, bir küçük televizyon, bir sandalye ile masa ve yatak bulunuyor.

Kaynak: ANKA
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Ekrem İmamoğlu salona getirildi

İmamoğlu'na 2 bin 430 yıl istenen dava başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Bir Avrupa ülkesi daha isyanda! ABD ve İsrail'e karşı ses yükselttiler

Bir Avrupa ülkesi daha ABD ve İsrail'e karşı ses yükseltti
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Avrupa ülkesinde korkutan patlama! Sinagog ağır hasar aldı

Avrupa ülkesinde korkutan patlama
Denizli depremi sonrası uzmandan korkutan uyarı

Denizli depremiyle ilgili uzmanından ilk yorum! Sözleri korkuttu