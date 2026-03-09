İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Ekrem İmamoğlu salona getirildi

İBB yolsuzluk davasında 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu toplam 402 sanık, bugün ilk kez hakim karşısında.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda başlayan duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapılacak ardından da iddianamenin özeti okunacak. Daha sonra sanıkların savunmalarına geçilecek. Duruşmalar Nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek.

ÖZGÜR ÖZEL DE SALONDA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu, Selim İmamoğlu saat 09.52'de duruşma salonuna giriş yaptı.

JANDARMA EŞLİĞİNDE SALONA GETİRİLDİ

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirildi. Tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet', 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'İrtikap', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet' ve 'Maden Kanunu'na Muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıntılar geliyor...