Özgür Özel Silivri'ye geldi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in karar duruşmasına katılmak ve Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Silivri'ye geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in karar duruşmasına katılmak için saat 10.00 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı. Özel, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Özel'in ziyaret sonrası açıklama yapması bekleniyor.