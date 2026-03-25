'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında 'sahte basın kartı'yla salona giren kişi hakkında gözaltı kararı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında salona sahte basın kartı ile giren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında duruşmadan görüntü ve fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatıldı. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında 'sahte basın kartı'ya içeri giren şahıs, görüntü çekerek sosyal medyada paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin 'ses ve görüntülerin kayda alınması' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespitine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi. Sahte basın kartıyla salona girerek görüntüleri paylaşan şahsın E.Y.T. olduğu tespit edildi.

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalara sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T. hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

