Ayşe GÜREL/ İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık 7'nci duruşmada hakim karşısına çıktı. Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Geçen haftaki duruşmalarda tutuklu sanık Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat, Bulut Aydöner savunma yaptı. 7'nci duruşmada ise Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas da savunma yaptı.

'3G USULÜ TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUKTUR'

Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas savunmasında, 'İddianameye baktığımda yasal satın alma süreçlerinden olan 3G maddesi kapsamında yaptığımız istisna alımının iddianamede suç olarak gösterildiğini görüyorum. Oysa bazı alımlarda ve doğrudan alımlarda 3G usulü tercih değil, zorunluluktur. Ağaç A.Ş.'nin bazı hizmet ve mal alımları 3G maddesi kapsamında yapılmıştır. Savcılık, bu yöntemlerde açık ihale uygulanmadığı için her firmanın teklif veremediğini ve yalnızca davet edilen firmaların teklif sunduğunu, incelenen alımlarda ise genellikle örgüte maddi destek sağlayan firmaların davet edildiğini iddia etmektedir. İddianameye baktığımda yasal satın alma süreçlerinden olan 3G maddesi kapsamında yaptığımız istisna alımının iddianamede suç olarak gösterildiğini görüyorum. Oysa bazı alımlarda ve doğrudan alımlarda 3G usulü tercih değil, zorunluluktur. Tedarikçi firmaların özellikle belirlendiği iddiası dayanaksızdır. Savcılık, alımları incelediğini, genellikle rüşvet veren firmaları davet ettiğimi ve bu firmalara daha fazla iş verdikçe onlardan daha fazla rüşvet talep ettiğimi iddia etmektedir. Öncelikle şunu söyleyeyim: Ben gözaltına alınmadan ve tutuklanmadan önce savcılık bizden istediği bütün evrakları, dosyaları kendilerine gönderdik. İncelendi, bakıldı. Herhangi bir tespit olduğuna dair şirkete herhangi bir yazı geldiği bana bildirilmedi. Herhalde bu kadar uzun süre çalışan, bu kadar yolsuzluk yapan birisi mutlaka bir dosyada bir açık vermiş olması gerekirdi. Bin iki yüz doksanın içerisinde mutlaka rüşvet, yolsuzluk, bir şey çıkardı" dedi.

'İSNATLARIN TAMAMI YALANDIR'

Sukas "Gizli tanık Gürgen'in ifadesi dikkatle incelendiğinde, beni ağır şekilde suçlayan bazı anlatımlarıyla dahi uyumlu olduğu açıkça görülmektedir. Şimdi burada doğru olan bilgiler de var. Bu bilgiler ne? Ağaç A.Ş.'nin yürüttüğü yasal ve idari faaliyetler, bazı tedarikçi firmaların isimleri ve kurumda görev yapan personelin kimler olduğu ve hangi görevlerde olduklarına ilişkindir. Bunun dışında tarafıma yöneltilen suç isnatlarının ise tamamı yalandır; herhangi bir dayanağı da yoktur. Gizli tanık Gürgen, kurumda görev yapan personelin isimlerini ve görevlerini kısmen doğru yazmıştır. Onlarda bazı görev ve isim yanlışlıkları da var; onları dosyada anlatabiliriz. Ama bunları yaparak anlatısına görünürde bir gerçeklik kazandırmaya çalışmaktadır. Bu durum dosya kapsamındaki resmi kayıt ve belgelerle de sabittir. Ayrıca Gürgen'in bazı beyanlarının kendi içinde ve iddianamenin kurgusuyla çeliştiği görülmektedir. Gürgen, bir yandan bazı tedarikçi firmalarla gizli ya da gayriresmi ortaklık ilişkisi içerisinde olduğumu iddia ederken; savcılık, aynı firmalardan ihale karşılığında rüşvet talep ettiğimi ileri sürmektedir. Tamer Gümüş şahsıma yönelik bir iddia veya ithamda bulunmamıştır. Fakat Ümit Polat'ın kendisine seçim için genel müdüre çok ciddi para baskısı olduğu, bu konuda destek olunmadığı takdirde Ağaç AŞ ile ticari hayatının olmayacağı şeklinde söylemlerde bulunduğunu, Ümit Polat'a 30 bin euro verdiğini beyan etmiştir. Bu iddialara karşı; Tamer Gümüş ile Ümit Polat arasında ne geçtiğini bilmiyorum. Bir para alışverişi olup olmadığını da bilmiyorum. Benim Ümit Polat'a herhangi bir talimatım olmadı. "Git Tamer Gümüş'e, şu kadar para verecek, şurada teslim edecekö gibi bir talebim, bir talimatım olmadı. Yani ben kimseden para istemedim. Daha sonraki bazı iddialarda veya bunun içerisinde de var; Tamer ile ben zaten ortakmışım. Ortak olduğum bir insana müdürümü gönderiyorum, rüşvet alıyorum; ben de sanki bu kadar ahlaksız birisiyim. Onların ikisinin arasında bir para alışverişi olduysa da ben bunu bilmiyorum. Şahit olmadım, duymadım, görmedim " dedi.

'TUTTUĞUM BİR LİSTE YOK'

Sukas "Ümit Polat'ın iddiaları var. Ümit Polat, 'Firmalardan almış oldukları işin yüzde 10'u tutarında para talep ettiğimi, bu firmaların listesini tuttuğumu ve üzerlerine notlar aldığımı, listeleri kendisine vermek istemediğimi fakat çalışırken bizzat kendisinin gördüğünü' iddia etmiş. Ümit Polat, 'Tamer Gümüş'ün şirketinin bu listede yer aldığını, kendisinin para alışverişine şahit olmadığını, listelerde yer alan firma sahiplerinden yüzde 10 sözleşme aşamasında yüzde on ödeme yaparken para talep ettiğimi ve teslim aldığımı duyduğunu' beyan ve iddia etmektedir. Tarafımca tutulan bir liste yok. Eğer listeyi o getirdiyse, ben üzerine not aldıysam ona niye vermeyeyim, ondan niye saklayayım? Ben şirketin genel müdürüyüm. Şirketin bütün bilgilerini görebilecek konumdayım. Yani ay sonu kim ne kadar iş yapmış, böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Onun bana getirmesine de ihtiyacım yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı