Ekrem İmamoğlu davası kaç gün sürecek? Ekrem İmamoğlu kaç aydır hapiste, hakkındaki suçlamalar neler?

Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiren dava, sosyal medyada ve haber sitelerinde en çok merak edilen konular arasında. Kamuoyu, davanın kaç gün süreceğini, İmamoğlu'nun ne kadar zamandır hapiste olduğunu ve hakkındaki suçlamaların detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Gelişmelerin resmi kaynaklardan açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EKREM İMAMOĞLU DAVASI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Mahkeme heyeti davanın ilk celsesinin hafta sonları ve cuma günleri hariç olmak üzere 45 gün boyunca aralıksız sürmesini planlıyor. Program kapsamında yalnızca Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart'ta, tutuklu ve hükümlülerin açık görüş hakları nedeniyle duruşmalara ara verilmesi öngörülüyor. Arife günü için ise henüz kesin bir plan yapılmadığı belirtildi.

Mahkeme takvimine göre duruşmaların her gün saat 10.00'da başlayıp 17.00'ye kadar devam etmesi planlanıyor.

İMAMOĞLU DAVASINDA NELER OLUYOR?

İBB'ye yönelik yürütülen ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı "yolsuzluk" davasının gergin geçen ilk duruşmasının ardından ikinci güne girildi. İlk günkü duruşmada yaşananlar sonrası CHP lideri Özgür Özel'e soruşturma başlatılırken duruşma bugün saat 10.00'da devam edecek. İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar hapsinin istendiği davanın 45 gün aralıksız sürmesi bekleniyor.

19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında yer aldığı davanın ilk duruşması 9 Mart'ta (dün) yapılmıştı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada toplam 402 kişi yargılanırken, bunların 107'si tutuklu bulunuyor. Duruşmanın bugün saat 10.00'da devam etmesi bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMLAR NELER?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet', 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'İrtikap', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet' ve 'Maden Kanunu'na Muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.