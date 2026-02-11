CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 2,5 saat sürdü.
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 13.45'te Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Özel, burada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından Özgür Özel, Silivri'den ayrıldı.
