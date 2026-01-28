Özgür Özel Bağcılar'da konuştu

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bağcılar'da düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Bağcılar'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu.

'SÖZ VERİYORUZ ÇETELERİN KÖKÜ KAZINACAK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bağcılar'da o sokaklar sadece karnını doyursa sokakta kalacak emeklilerle değil, maalesef çetelerle, suç çeteleriyle, uyuşturucu çeteleri ile dolu. Bağcılar'da en büyük sorunlardan biri uyuşturucu. Maalesef çeteler bu ilçeyi sarmış durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buna bir çözümü var mı? Yok. Çünkü onlar rakiplerine darbe yapmakla, İstanbul'a, Bağcılar'a hizmet eden Ekrem Başkan'dan kurtulmak için kumpas kurmakla meşguller. Çeteler çocukları hem tetikçi hem torbacı olarak kullanıyor. Uyuşturucu kullanım yaşı 19'dan 16'ya gerilemiş. Kayıtlara 12 yaşında uyuşturucu kullanımı dahi girmiş. Tedavi başvuruları iki kat, uyuşturucu kaynaklı ölümler iki kat artmış. Ama AK Parti'nin beyaz toroslar, AK Toroslar çetesi magazin peşinde koşuyor. İki popçuyla uyuşturucu, iki topçuyla bahis operasyonu yapıp, kara para baronlarına dokunmadan, kara paranın izini sürmeden, kara paranın ucu iktidarın oradan geçiyorsa hiç o taraflara doğru dönmeden kendilerince algı operasyonları yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir ulusal seferberlik ilan edeceğimizi söyledik. Kara parayı takip edip baronların, çetelerin tepelerine çökeceğiz. 'Etkin mücadelede MASAK'a aman, Kuzey Irak petrolüne Erdoğan'ların adı geçiyor. Büyük paraya dokunmayayım. Efendim İran ambargosunu deldiler, oralara karışmayayım. Büyük para hareketlerinin arkasında Venezuela'dan Çorum'a doğru gelen altınlar çıkabilir. Orada olmayayım. Damada karışmayayım, evlada dokunmayayım' korkusu Türkiye'de kara parayı, büyük miktardaki kara parayı takipsiz bırakıyor. Etkin mücadele için MASAK'ı hem özerk hem özgür bırakacağız. Yetkilerle donatacağız. Limanlarda, lojistikte, finans sisteminde gerçek bir denetim kuracağız. Sosyal politikalarla birlikte tedavi ve rehabilitasyonu sağlayacağız. Artık kimse bu ülkenin çocuklarına musallat olmayacak. Annesinden günahsız doğan çocuk, 14 sene sonunda suç makinesine dönmeyecek. Onun işlediği cinayet, onun yaktığı yürek bu ülkede anaları ağlatmayacak. Ahmet Minguzzi'ler olmayacak, Atlas'lar olmayacak. Ahmet'ler Atlas'lar anasının babasının yanında güvenle büyüyecek. Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Bağcılar'dan söz veriyoruz ki; çetelerin kökü kazınacak" dedi

'BİZ FİLİSTİN'İN DOSTUYUZ'

Özel, "Buradan Bağcılar'ın güzel insanlarına sesleniyorum. Canım insanlarına sesleniyorum. Geçmişte AK Parti'ye, MHP'ye oy verenlere sesleniyorum. Bu ülkenin Filistin meselesi milli meselesidir. Ulusal meselesidir. Filistin'de Netanyahu denilen katil, 71 bin masumun canına kıymışken, ona 'savaş kahramanı' diyen Trump, dünyadan 'Barış Kurulu kuruyorum' diye Gazze şeridine oteller dikmeye, Gazze şeridine kumarhaneler kurmaya, dünyanın casino merkezi yapmaya ve oraya Filistinli kardeşlerimizden almaya niyetlenmişken bu Erdoğan, güya Filistin hassasiyeti olan Erdoğan, Trump'a susmakta, teslim olmakta, Barış Kurulunu desteklemekte, oraya eleman vermekte, belki utanmadan kendisi de Trump'nıın yanına gitmeyi düşünmekte ve Gazze'yi satmaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'ın arkasında durduğu yer neresiyse tam olarak oradayız. Biz bu meydanı dolduranlar olarak, Deniz Gezmiş ve arkadaşları Filistin Kurtuluş Örgütü'ne nasıl destek verdiyse tam oradayız. Biz Filistin'in dostuyuz. Trump'ın dostu değiliz. Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' diyen Trump'a ses çıkaramayan Erdoğan'a şunu söylüyoruz: Böyle boş meydanlarda çıkıp da boş boş 'Dünya beşten büyüktür' demekle olmaz. Trump'ın karşısına geçip 'Dünya senden büyüktür' demekle olur. 'Dünya senden büyüktür' demekle. Erdoğan'ın zamanında 'dostum Pedro Sánchez' dediği, bizim Sosyalist Enternasyonel'deki başkanımız, canımız, kardeşimiz, yoldaşımız Pedro Sánchez 'Ben Trump'ın barış planında yokum, Filistin'in olmadığı yerde Filistin'in geleceği konuşulamaz' dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de çizgisi Pedro Sánchez gibi Filistin'in yanında, İsrail'in karşısındadır. Erdoğan'a soruyorum 71 bin canın katiline 'savaş kahramanı' diyen adamdan Filistin'e ne fayda gelir? 71 bin çoğu kadın ve bebek katleden adamın sırtını sıvazlayan Trump'tan Filistin'e ne fayda gelir? O topraklara kumarhaneler yaptıran, beş yıldızlı oteller yaptıran, önündeki hidrokarbonlara çökmek için 50 tane takla atan Trump'ın oyununa alet olmamaya, o heyete girmemeye, o heyete kimseyi vermemeye, Filistin'i satmamaya davet ediyorum. Filistin'i sana sattırmayacağız" dedi.

'İSTANBUL'DA TÜM BELEDİYE SEÇİMLERİNİ YENİLEMEYE HAZIRIM'

Özel, "Karşınızda yıllardır bizim hatalarımızla seçim kazanan, her seçimden önce de çıkıp 'Birinci parti olmazsam siyaseti bırakırım' diye caka atan biri var. Şimdi o birine soruyorum. Ey Erdoğan, hani birinci parti olmazsan bırakırdın? Ben kurultayda söz verdim, ilk seçimde partimi birinci parti yaptım. Türkiye'deki belediyelerin yüzde 65'ini aldım. Şimdi yine söylüyorum. Girdiğim herhangi bir seçimde partim birinci parti olmazsa, partim iktidar olmazsa, o dakika siyaseti bırakıyorum. Hodri meydan. Ama sen bu seçime hep. O videolar dönüyor, 'Birinci parti olmazsam ne işim var siyasette?' İkinci parti oldun, kaybettin, hala duruyorsun. Gidip Trump'tan meşruiyet dileniyorsun. Buradan, Bağcılar'dan Erdoğan'a sesleniyorum. Güya, artık değil ama eski kalesinden, Bağcılar'dan sesleniyorum. Cesaretin varsa gel. Öyle atadığın savcılarla, ayarladığın hakimlerle değil. Büyük mahkemenin, milletin huzuruna çıkalım. Buradan ilan ediyorum. Martın sonunda İstanbul'da sen de yapacaksan ben bütün belediye meclis üyelerimi istifa ettirmeye, İstanbul'da tüm belediye seçimlerini yenilemeye hazırım. Benim adayım belli; Ekrem İmamoğlu. Hangisine güveniyorsan. Başbakan çıkardın, yendik. Meclis Başkanı çıkardın, yendik. Bu beceriksiz, 'Boş Senetçi' Murat Kurum'u, mafyatik Murat'ı çıkardın, yendik. Kime güveniyorsan. Benim adayım; Ekrem İmamoğlu. İster TikTokçu Hakan, ister damat, ister evlat. Kimi çıkarıyorsan çıkar karşımıza. Kararı İstanbul versin. Eğer seçimi sen kazanırsan biz siyaseti bırakıyoruz. Ama seçimi Ekrem Başkan kazanırsa artık yakamızdan düşün istiyoruz. Hodri meydan. Erdoğan diyordun geçen sene 19 Mart darbesinde. Diyordun ya 'Bir ay sonra bunlar insan içine çıkamayacak.' Bak Bağcılar'dayım. 10 binlerin, 100 binlerin huzurundayım. Diyordun ya 'Bunlar birbirlerinin yüzüne bakamayacak.' Bak, dünyanın en güzel yüzlü insanlarının yüzüne bakıyorum. Diyordun ya 'Bunlar birbirinin gözüne bakamayacak.' Birbirimizin gözüne baktığımız gibi senin gözünün içine bakıyorum ve diyorum ki 'Var mısın; 29 Mart Pazar günü bütün İstanbul'un huzurunda büyük mahkeme kurulsun. Ekrem İmamoğlu adayımdır. Karşısına istediğini bulursun. Biz yenersek erken seçim geliyor, sen yenersen ben siyaseti bırakıyorum. Hodri meydan, var mısın?' Korkak, var mısın? Çık karşımıza. Öyle masum insanlara iftira atmakla olmaz. Korkma, cesaretin varsa 29 Mart'ta çık karşımıza. Çok cesaretin varsa erken seçim yaparsın, yoksa İstanbullu kararı versin, hodri meydan" dedi.