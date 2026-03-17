'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' duruşmasında iş adamı Ali Üner savunma yaptı

İSTANBUL (İHA) – 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasında iş adamı tutuklu sanık Ali Üner savunma yaptı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının altıncı oturumu, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülmeye devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, Ekrem İmamoğlu ile beraber suç örgütü üyeleri ile rüşvet anlaşması yaptığı öne sürülen iş adamı tutuklu sanık Ali Üner savunma yaptı.

Tutuklu sanık Üner savunmasında, "İddianamede 50 tane ihale aldığım söyleniyor. Böyle bir durum, EKAP sisteminde yok. EKAP sisteminde olmayan bir şey, yok demektir. Ağaç A.Ş.'deki firmalarımıza haciz geldi. Ben, Ağaç A.Ş.'ye ilk kez 2019 yılında mal sattım. Ali Sukas'a ben de hak ediş ödemesi almak istediğimi söyledim, o da bana herkes gibi bana da verildiğini söylemişti. Ağaç A.Ş.'deki bütün firmalarıma haciz geldi. Ali Sukas ile rüşvet ilişkisi olan birinin şirketlerine haciz gelir mi? Ümit Polat 28 Mayıs'ta kendim gittim diyor. Orada beni söylemiyor. Eylül ayında üçüncü ifadeyi veriyor. Cezaevinden tanıştığı birini benim yanıma gönderiyor ve yüz yüze konuşmak istediğini söylüyor. Ümit Polat ismimi zikrediyor ama suçlamıyor. Dostluğumuz vardı. Eşi, 'bizimle muhatap olmayın, uzak durun' demişti. Sonra Ümit cezaevine girdi" şeklinde konuştu.

Ümit Polat'ın avukatının "Ümit Polat'ın rüşvet aldığını ya da verdiğini kendiniz duydunuz mu" sorusuna sanık Ali Üner, "Hayır duymadım" yanıtını verdi.

Duruşmada, hazırlanan iddianamede 'rüşvet' suçunu işlediği öne sürülen iş adamı tutuklu sanık Evren Şiroğlu ise savunmasında, "Savcılıkta, Ümit Polat'ın beyanlarından dolayı tutuklandım. Ümit Polat, yeri ve zamanı belli olmayan bir olayda Fidanlıklar Müdürü Kerem Cemil Uzun'un da şahit olduğunu söylemişti. Ayrıca beni suçladığı hususlarda Mehmet Özdemir isimli şahsı Ankara'ya şikayete gittiğimizi belirterek onu da şahit göstermiştir. Tanık ve şahit listesinde bu iki kişinin ismini zikretmemiştir. Bunun da sorulmasını talep ediyorum. 2024 Aralık ayının son haftasında Ali Sukas'ın bana 'alacaklarını almak istiyorsan para getireceksin' demesi üzerine ona 2 milyon lira para götürmüşüm. Nereye götürdüm hatırlamıyorum. Ali Sukas bana parayı verip, 'git bunu dolar yap' demesi üzerine, o parayı 60 bin dolar olarak parayı geri getirdim ve bütün bunlara rağmen hala alacağımı alamadım" dedi.

Savunmasına devam eden sanık Şiroğlu, "Ben Ağaç A.Ş.'ye ilk kez 2022 yılında mal sattım. Ağaç A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak Ali Sukas'ı 2023 yılının Temmuz ayında, Ümit Polat'ın bana attığı bir mesajla duydum. O gün ilk defa Ali Sukas'ı ilk makamında, Murat Or'un kapısının önünde gördüm. 2019'dan 2023 Temmuz ayına 4 buçuk yıllık bir süre var. Yani ben 2019 yılından beri rüşvet ilişkisinde değil, yüzünü bile görmedim Ali Sukas'ın. Ali Sukas'la 300 metre çap baz sorgusu alındığında 120 kez farklı zamanlarda ortak baz vermiştiniz' diyorlar. Bunların hepsi Ağaç A.Ş. Alibeyköy yerleşkesinde olmuştur. Burada çalışan bütün personelle aynı inceleme aynı tarihlerde yapılınca çaycıdan, güvenliğe, muhasebeden, satış personeline fark etmeksizin yüzlerce insanla da daha fazla HTS kaydı ve baz kaydı verdiğim gözükecektir" ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanık savunmaları ile sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı