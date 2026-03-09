İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 402 sanığın yargılanacağı yolsuzluk davası, bugün Silivri'de cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görülüyor. Gergin başlayan duruşmada İmamoğlu'nun avukatından gelen talep, mahkeme başkanı tarafından reddedildi.

"BURASI ONUN ALANI DEĞİL"

İlk celsede sanıklar savunmalarını yapacakları duruşmada İmamoğlu'nun avukatı "Ekrem bey selamlama konuşması yapmak istiyor" şeklinde bir talep iletti. Mahkeme başkanı bu talebi "Böyle bir usûl yok. Hukuki olarak da yok. Burası onun alanı değil. Diğer yargılamalarda böyle bir şey olmuyor" diyerek reddetti.

MİKROFONU KAPATILDI

Duruşma sırasında söz almak isteyen İmamoğlu'nun isteği mahkeme başkanı tarafından reddedildi. İmamoğlu'nun mikrofonunun kapatılması üzerine taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı, "Ekrem Bey, böyle kafanıza göre devam edemezsiniz. Böyle devam edersen duruşmadan çıkartırım" dedi. İmamoğlu ise bu sözlere, "Bu şekilde yargılamaya başlamanızı yanlış buluyorum" yanıtını verdi.

SALONDA TEPKİLER YÜKSELDİ

Mahkeme başkanının İmamoğlu'na hitap ederken "sen" ifadesini kullanması salondaki izleyicilerin tepkisine yol açtı. İzleyiciler bu duruma "siz" sloganlarıyla karşılık verdi.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ SİLİVRİ'DE

Yargılananların yakınlarının yanı sıra çok sayıda siyasi parti, sendika ve kitle örgütü temsilcisi duruşmayı takip etmek için Silivri'ye geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yanı sıra seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve birçok milletvekili de salonda yer aldı. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros da duruşmayı takip etti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİP Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık da duruşmayı salonda takip edenler arasında yer aldı.

TUTUKLU YAKINLARI RENKLİ KIYAFETLERLE GELDİ

Tutukluların yakınları, duruşma salonunda kolay fark edilebilmek için renkli kıyafetler giydiklerini belirterek, "Bizi tanısınlar diye özellikle renkli giyindik" dedi. Dilek İmamoğlu, duruşma öncesi salonda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Duruşma öncesi gerginiz, heyecanlıyız. Bizler mahkemenin canlı yayınlanmasını talep ettik ancak bu talep kabul edilmedi. Tutuksuz yargılanmasını umut ediyoruz" dedi.

ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

Tutuklu isimler salona alkışlar eşliğinde girdi. Tutuksuz sanıklar da salonda yerini aldı. Ekrem İmamoğlu salona girdiğinde uzun süre alkışlandı. Tutuklular salona alındığı sırada izleyiciler, "İstanbul'un ve cumhuriyetin muhafızları, sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. Jandarma, tutukluların yakınlarına el sallamasına izin vermedi, tepkiler üzerine selamlama devam etti.

YAKLAŞIK 1,5 AY SÜRMESİ BEKLENİYOR

Mahkeme başkanı duruşmayı başlatarak yargılama takvimine ilişkin bilgi verdi. Duruşmanın haftada dört gün görüleceğini ve yaklaşık bir buçuk ay sürmesinin planlandığını belirten mahkeme başkanı, ilk celsede tutuklu sanıkların, ikinci celsede ise tutuksuz sanıkların dinleneceğini söyledi. Tutuksuz sanıkların duruşmalara katılımının ise kendi inisiyatiflerine bırakıldığı ifade edildi.

