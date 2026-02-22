Etkin pişmanlıktan yararlanan sanıktan İmamoğlu hakkında dikkat çeken iddialar

Kamuoyunda "İmamoğlu Suç Örgütü" davası olarak bilinen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan, makam şoförü Servet Yıldırım, katıldığı bir YouTube programında Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresi hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Yıldırım, kamu kaynaklarının usulsüz şekilde aktarıldığını öne sürerek, söz konusu paraları bazı aile bireylerine kendisinin götürdüğünü iddia etti.

"MAHKEMEDE ANLATACAĞIM" DEDİ

Ferhat Murat'ın YouTube kanalında yayımlanacağı belirtilen röportajda konuşan Yıldırım, 9 Mart'ta başlayacağı ifade edilen mahkeme süreci öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, mahkemede tüm bildiklerini anlatacağını savunarak, yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu söyledi.

MİLYON DOLARLIK SEVKIYAT İDDİASI

Yıldırım röportajında, milyonlarca dolarlık para transferleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. Kamu kaynağı olduğunu iddia ettiği paraların bazı aile fertlerine ulaştırıldığını savunan Yıldırım, bu süreçte görüntü kaydı aldığını ve söz konusu kayıtları savcılığa teslim ettiğini ileri sürdü.

"EKREM BEY'E HIRSIZ DİYEBİLİRİM"

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Ne söylediysem doğrudur. Bunlar bunu yapmıştır. Halkımızın sadece bunu bilmesini istiyorum. Ekrem Bey'e hırsız diyebilirim. Çünkü babasına para götürdüm, amcasına para götürdüm, amcasının oğluna para götürdüm. Toplamda 10 milyon dolar da götürdüğüm olmuştur, 5 milyon dolar da. Çantaları açtım, kameramla çektim. Kamu parasının oraya gitmeye başladığını öğrendiğimden itibaren küfür ederek çekiyorum. Bu halkın parası, çoluk çocuğun parası."

Yıldırım, elindeki video ve belgeleri savcılığa sunduğunu iddia ederek, yargı sürecinde bu kayıtların değerlendirileceğini ifade etti.