'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında Ali Sukas savunma yaptı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının yedinci oturumunda İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının yedinci oturumu, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam ediyor. Duruşmada, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı. Sanık hakkında iddianamede örgüt sistemine para aktardığı iddia edilmişti. Sukas'ın Ağaç A.Ş. üzerinden gerçekleştirilecek eylemlerde Ertan Yıldız'dan talimatlar aldığı, Ağaç A.Ş.'den iş alan firma sahiplerini görüşmeye davet ederek örgüte pay vermeleri konusunda baskı yaptığı, ihalelerin süreçlerine müdahalede bulunarak belirlediği, önceden tanıdığı firmaların kazanacağı şekilde organize ettiği de iddianamede açıklanmıştı. Sukas'ın bu şekilde şahsi zenginleştiği ve örgüt sistemine para aktardığı iddianamede belirtilmişti. Ali Sukas'ın kendisiyle alakalı verilen beyanlarda rüşvet talep ettiği şahıslara 'seçim için üzerimde baskı var, bu parayı yukarıdan talep ediyorlar' şeklinde söylemlerde bulunarak örgütün amaç ve faaliyetlerini benimsediği de iddianamede ifade edilmişti.

Suçlamalara yönelik savunma yapan sanık Sukas, "Gizli tanık beyanında özellikle torf isimli toprak alımı gibi belli firmalardan ihale alındığı gibi birçok konuya değinmiş. Özellikle kişilerin, şirketlerin ve faaliyet alanlarının bu denli anlatımların bağımsız bir gözlem ve bilgiye değil, önceden oluşturulmuş bir kurgunun tekrarına dayandığını göstermektedir. Bu durum gizli tanık beyanlarının özgünlüğünü ve güvenilirliğini ciddi şekilde tartışmalı hale getirmektedir. Bu noktada hayatın olağan akışıyla bağdaşmayan bir durum söz konusudur. Henüz yargısal denetime tabi tutulmamış, herhangi bir maddi delille desteklenmemiş ve doğruluğu teyit edilmemiş iddiaların önce basın aracılığıyla kamuoyuna sunulması, ardından ise aynı içerik ve detaylarla gizli tanık beyanı olarak dosyaya girmesi tesadüfle açıklanamaz. Bu durumda iki ihtimal ortaya çıkmaktadır. ya basına yansıyan spekülatif iddialar derlenerek gizli tanık beyanı haline getirilmiştir ya da gizli tanık basında yer alan bu iddiaları kendi bilgi ve görgüsüne dayalıymış gibi ifade etmiştir. Ben Ümit Polat'a ya da birilerine farklı kişilerle görüşmesi için talimat vermedim. Hakim bey bana gelseniz, kardeşimin benim hakkımda iddialarda bulunduğunu söyleseniz inanırım, bir şey yapmasam bile kendimi sorgulayacak duruma soktular. Ali İhsan Mengir beni 'ihaleyi aldık' diye aradı, 'ihale alacağız, fiyat sunduk' diye aramadı. İddianamede birilerine talimat verdiğim iddia ediliyor. Bu konularla ilgili ve bilgim yok. İddianamede, örgüt üyesi olduğum iddia ediliyor. Benim hakkında beyanda bulunan sanıklar ile iddianamede yer alan iddialar çelişmektedir. Torf alımında iddia edildiği gibi 54 milyon değil, 52 milyon liradır" ifadelerini kullandı.

Sanık Ali Sukas savunmasının devamında, 1 buçuk milyon lira rüşvet aldığı iddialarını reddederek, "Ali İhsan Mengir, Dinçer Kantar iddia edildiği gibi torf alımına ilişkin dosyada yer aldığı gibi banka hareketleri ve döviz miktarında usule aykırı bir durum yoktur Kadir Gümüş ödemelerini alamadığını söylüyor. Bu iddiaları duyduğumda üzüldüm. Cebimde para olsa dağıtacağım. Mağdur olmuşlar ama sürekli bizle iş yapmaya devam etmişler. Kadir Gümüş'ün rüşvet ödemesi dediği paraların oranlarında tutarsızlık vardır. 1 buçuk milyon rüşvet istediğim iddiaları var. Hiçbir ayrıntı içermeyen ve iddianame ile örtüşmeyen Kadir Gümüş'ün beyanları iftarıdır. Kadir Gümüş'ten rüşvet isteseydim, bunu bana doğrudan söylerdi, bir başkasını aracı olarak kullanmasına gerek yoktu. Ensar Güney'in aldığı ücretler konusunda savcılığa verdiği ifade yalandır. Ben bir usulsüzlük yapsam, suç örgütü üyesi olmuş olsam, kadromu ve çalışma arkadaşlarımı değiştiririm. Benim çaycıma kadar senelerdir yanımda aynı kişi çalışıyor. Şahsıma yönelik doğrudan bir suçlama yoktur" diye konuştu.

Avukattan tahliye talebi

Savunmanın ardından bir sanık avukatı, bayram öncesi heyetin tutukluluk incelemesi yapmasını talep etti. Mahkeme başkanı ise yargılamada tutukluluk inceleme tarihinin nisan ayında olduğunu, o tarihte değerlendirme yapılacağını belirterek, bu talebi reddetti.

Duruşma pazartesiye ertelendi

Sukas'ın yaklaşık 3 saat süren savunmasının ardından duruşma, bayram tatilinin de araya girmesiyle 23 Mart Pazartesi gününe ertelendi. Sanık Ali Sukas'ın savunması tamamlanmazken, yargılama, Sukas'ın ve avukatlarının ile diğer tutuklu sanıkların savunmalarının alınması ile devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı