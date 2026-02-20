Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'li milletvekillerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmediği iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ENGELLEME YOK, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN İZİN VERİLECEK"

Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre Bakan Gürlek, İmamoğlu ile yapılacak görüşmelerin engellendiğine dair iddiaları reddetti. Burhan, Gürlek'in bakanlık değişimi ve idari süreçler nedeniyle geçici bir bekleme yaşandığını ifade ettiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından Bakan Gürlek ile konuya ilişkin yaptığı görüşmeyi aktaran Burhan, şu ifadeleri kullandı: "Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için izin verilmediği yönündeki tartışma ve iddiaları sordum. Gürlek, 'Ekrem İmamoğlu ile yapılacak görüşmeleri engellemek gibi bir durum olmadığını, bakan değişimi ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme durumu olduğunu belirterek önümüzdeki haftadan itibaren CHP'li vekillere izin verileceğini' söyledi."

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir "tecrit" süreci başlatıldığını iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından, İmamoğlu'nun 5 gündür hiçbir milletvekiliyle görüştürülmediğini öne süren Günaydın, "Siz tecrit ederek Ekrem Başkanı halktan kopartabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu zalimlikler elinizde patlar" ifadelerini kullanmıştı.