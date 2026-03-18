İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede ismi "örgüt lideri" olarak geçen Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli suçlardan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 9 Mart Pazartesi günü görülmeye başlayan duruşmalar gergin ve tartışmalı geçti. Öyle ki beşinci celse tartışmalardan sadece 7 dakika sürdü.

Bugün duruşmanın altıncı celsesi başladı. İlk savunmayı Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın özel kalem müdürü Murat Or'un yapması bekleniyor.

İmamoğlu Mahkeme Başkanı'ndan izin alarak kürsüye gelip kısa bir konuşma yaptı.

"DURUŞMANIN NAKLEN YAYINLANMASINDAN BU KISITLAMALARA GELDİK"

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in aktardıklarına göre; izleyici kısıtlamasını eleştiren Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Herkes sorumluluk almaya hazır. Lütfen bunu bayramda düşünmenizi istirham ediyoruz. Kısıtlamaların ne size ne heyetinize ne de insanların adil yargılanma sürecine en küçük faydası yoktur. İnsanların gerçekten buna ihtiyacı var. Bütün bunları revize edip müzakere kapınızı açık tursanız, kimse sizin makamınıza saygısızlık yapmaz. Şeffaflıktan kaybedeceğiniz hiçbir şey olmaz. Kazanan yüce Türk yargısı, yüce Türk milleti olur.

Duruşmanın naklen yayınlanmasını herkesin istediği durumdan bu kısıtlamalara geldik. Bu doğru bir evrilme değil. Bu dava çok büyük bir dava, sorumluluğunuz çok büyük. Lütfen söylediklerimi dikkate almanızı istirham ediyorum.

"TARİHE GEÇERSİNİZ"

Bayrama giriyoruz. Bazen öyle bir çıkış yaparsınız, insanların tutuksuz yargılanma hakkını sağlarsınız. Tarihe geçersiniz"

DÜN NELER OLDU?

Davanın 6’ncı gününde mahkeme heyeti Ağaç A.Ş. çalışanları ve bazı iş insanlarının savunmalarını dinledi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat çapraz sorguya çıktı. Polat, sorgu sonrasında yeniden söz alarak tutukluluk sürecinde zorlandığını dile getirdi.

Ardından Ağaç A.Ş. Satın Alma Şefi Fatih Yağcı savunma yaptı. Yağcı, iddianamede yer alan “Gürgen” kod adlı gizli tanığın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tutuklu iş insanları Ali Üner ile Enver Şiroğlu da kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmayı takip etmek isteyen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise salona alınmadı.

BUGÜNE KADAR 8 SANIK SAVUNMA YAPTI

İBB davasının ilk duruşması 9 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti yargılamanın nisan ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı.

Şu ana kadar toplam 8 sanık savunma yaptı. İlk hafta eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, iş insanı Bulut Aydöner, Sırrı Küçük ve Ümit Polat savunma verdi.

17 Mart’ta görülen altıncı oturumda ise Ümit Polat, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şiroğlu ve Hüsnü Yüksel Tunar mahkeme karşısına çıktı.

Davanın beşinci oturumu “oturma krizi” nedeniyle yalnızca 7 dakika sürdü. Yaşanan gerilim sonrası İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma düzenine ilişkin yeni kısıtlamalar getirdi.

19 MART PERŞEMBE GÜNÜ DURUŞMA YAPILMAYACAK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek yedinci duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma yapılmayacak.

MAHKEMEDEN YENİ TEDBİR KARARI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaların düzeniyle ilgili yeni bir tedbir kararı aldı. Mahkeme salonuna sadece sanıklar, avukatları, müştekiler, basın mensupları ve tutuklu sanıkların birinci ve ikinci dereceden bir yakını girebiliyor.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor. İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: Haberler.com