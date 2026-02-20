Haberler

CHP Parti Sözcüsü Emre, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk iddianamesinin mantıksız olduğunu belirterek, gerçek enflasyon rakamlarının halkı zor durumda bıraktığını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında "casusluk" suçundan hazırlanan iddianameye ilişkin, "Casusluk iddianamesinde kim var? İmamoğlu, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ. Bu isimler sözüm ona casusluk yapmış. Bir defa kime casusluk yapılmış? Bu casusluk fiilinin gerçekleşebilmesi için sizin bir başka ülke lehine somut olarak casusluk yapmanız lazım. Bilgi kime aktarılmış? Bilgi nereden alınmış? Hangi istihbarat örgütü, hangi devlet, hangi kurumdan alınmış?" dedi.

Emre, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan "siyasi casusluk" iddianamesinin kabul edildiğini hatırlattı.

Emre, iktidarın görev verdiği özel yetkili hakim ve savcılara güvenmediğini ifade ederek, "Casusluk dosyası, İmamoğlu ola ki mevcut tutukluluğundan tahliye olursa çıkamasın bir tutukluluğu daha olsun... Bu dosyaya bakıp da içeriğini mantıklı bir şekilde savunacak Türkiye Cumhuriyeti'nde aklı başında hukukçu bulamazsınız. Hukuk devletinde iddianame delile dayanır, ortada delil yok." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir yıl gibi kısa bir sürede 90 farklı miting gerçekleştirdiğini aktaran Emre, bu mitinglerin her birinin önemli olduğunu ve mitinglerde Özel'in hakaret içeren tek bir cümlesinin olmadığını söyledi.

Emre, CHP'nin son seçimin birinci partisi olduğunu ve istikrarlı bir şekilde tüm anketlerde birinci olma pozisyonunu korumaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin ayı olan ramazanda sahuruna, iftarına alışveriş yapacak vatandaşımız geçtiğimiz yıl 1610 lira olan temel ramazan kolisini, bu yıl 2 bin 415 liraya alır haline geldi. Yüzde 50'lik bir artış demek. İşte gerçek enflasyon rakamı burada. Yüzde 30 şeklinde açıklanıyor. Dolayısıyla gerçek rakamları makyajlayarak bu ülkedeki dar gelirlinin geçim sıkıntısına çare bulamazsınız. Türkiye'de çoğu insan iş bulma umudunu kaybetmiştir. 'Ev genci' diye tabir niye çıktı bu ülkede? Çünkü ne istihdamda ne üniversitede ne eğitimde olan milyonlarca genç evde oturuyor. Güvencesiz yarı zamanlı çalışıyor. Vatandaş mevsimlik, sezonluk işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Yani iktidar buz dağının görünen kısmından bir başarı hikayesini anlatmak istemektedir."

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral
