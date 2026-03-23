Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e Yürütülen Soruşturma Tamamlandı
Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İnan Güney'e yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı. Hazırlanan iddianamede, Güney'in 2 ayrı suçtan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu iddia edilen suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığına dair davanın da bu iddianame ile birleştirilmesi talep ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz