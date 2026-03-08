İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davası yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' davasının ilk duruşması yarın yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 407 sanık, ilk kez Silivri'de hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan iddianamede 'örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; ' Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet', ' Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', ' Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'İrtikap', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet' ve 'Maden Kanunu'na Muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İDDİANAMEDE 7 SANIK 'ÖRGÜT YÖNETİCİSİ' OLARAK YER ALDI

Öte yandan iddianamede Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin ile 'casusluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hüseyin Gün, firari Murat Gülibrahimoğlu ve tutuksuz sanık Ertan Yıldız da 'örgüt yöneticisi' olarak yer aldı.

İddianamede 'örgüt yöneticisi' olarak adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi Fatih Keleş hakkında '48 kez Rüşvet', 'Rüşvet Alma', 'Rüşvet Verme', '55 kez İhaleye Fesat Karıştırma', '39 kez Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık', '8 kez Suç Gelirlerini Aklama', 'Maden Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet', 'Çevre Kirliliğine Neden Olma', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'İrtikap', 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme' ve 'Haberleşmenin Engellenmesi' suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun hakkında ise 'Rüşvet', '53 kez İhaleye Fesat Karıştırma', '33 kez Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık', 'Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Suç Gelirlerini Aklama' suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ertan Yıldız'ın 'Rüşvet', 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Adem Soytekin hakkında ise 'Rüşvet', 'Zincirleme Şekilde Rüşvet', 'İrtikap' ve 'Suç Gelirlerini Aklama' suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'UYUŞTURUCU' SORUŞTURMASINDA DA ADI GEÇİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturmasında da adı geçen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan firari sanık iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık', 'Suç Gelirlerini Aklama', 'Evrakta Sahtecilik', 'Maden Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet', 'Çevre Kirliliğine Neden Olma' ve 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet' suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapis cezası istendi.

'CASUSLUK'TAN 20 YIL HAPSİ İSTENEN GÜN 'YOLSUZLUK' DAVASINDA DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Başka bir soruşturma olan 'casusluk' soruşturması kapsamında 'Siyasal Casusluk' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen Hüseyin Gün'ün, 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında da 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme' suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ŞAHAN 'TERÖR' DOSYASINDAN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, 23 Mart 2025'te 'terör' soruşturması kapsamında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla tutuklanmış, ardından geçtiğimiz aylarda 'terör' dosyasından tahliye edilmişti. Şahan, 12 Eylül 2025 tarihinde 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında yeniden tutuklandı. Şahan hakkında 5 kez 'Rüşvet Alma', 2 kez 'İrtikap', 'Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçlarından toplam 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istendi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez 'Rüşvet Alma' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçlarından toplam 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI GÜNEY DE TUTUKLU

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de 19 Ağustos 2025 tarihinde 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

AVUKAT PEHLİVAN 'ÖRGÜT ÜYELİĞİ'NDEN TUTUKLANDI

Öte yandan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'Suç örgütüne üye olma' iddiasıyla 19 Haziran 2025 tarihinde savcılığa ifade vermek üzere çağrıldı. İfade veren Pehlivan tutuklandı. İddianamede Pehlivan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı