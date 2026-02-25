Haberler

Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'de kurultay davası sürecinde gözler istinaf mahkemesine çevrilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı çıkması halinde görevi kabul edeceği ve belediyelere yönelik adımlar atabileceği iddia edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere belediye başkanlarının geçici olarak üyelikten çıkarılabileceği de öne sürülüyor.

  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeden mutlak butlan veya çağrı heyeti kararı çıkması durumunda görevi kabul edeceği öğrenildi.
  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılamaları devam eden veya başlayacak belediye başkanlarını geçici olarak üyelikten çıkarabileceği iddia ediliyor.

CHP'de 38. Olağan Kurultay'la ilgili ceza davasının İBB yolsuzluk davası ile birleştirilmesi talebinin ardından gözler istinaftaki mutlak butlan davasına çevrildi. Üst derece mahkemenin vereceği karar beklenirken, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritası da belli oldu.

KILIÇDAROĞLU GÖREVİ KABUL EDECEK

Kılıçdaroğlu'nun üç adımlı bir strateji izleyeceği, mahkemeden mutlak butlan veya çağrı heyeti kararı çıkması durumunda görevi kabul edeceği öğrenildi.

ELEŞTİRİLERİ KULAK ARKASI EDECEK

Eski CHP liderine yakın isimler, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin şaibelerden uzaklaşması, yolsuzluk ve rüşvet iddialarından arınmasını istediğini, partisinden gelecek tepkilere rağmen dik duracağını söyledi. Eski genel başkanın tepkilerin kısa süreli olacağı ve ilk haftadan sonra yatışacağını düşündüğünü aktaran kaynaklar, eski CHP liderinin eleştirilere karşılık vermeyeceğini belirtti.

İMAMOĞLU DAHİL TÜM BAŞKANLARI İHRAÇ EDECEK İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlardan birinin de belediyelere yönelik 'kirlilik operasyonu' olduğu öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında rüşvet ve yolsuzluk gibi çeşitli iddialar bulunan isimlere "Yargı önünde aklanıp gelin" diyeceği belirtildi. Bu kapsamda yargılamaları devam eden ve başlayacak olan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere belediye başkanlarının geçici olarak üyelikten çıkarılabileceği de öne sürülüyor.

Kaynak: Haberler.com
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Şehit babaya son veda

Türkiye'nin yüreği yandı! Şehit babaya son veda
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

kazanılmayan bir başkanlık için böyle idiaalar dikkate alınmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil

Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil

Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek