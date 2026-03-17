CHP Genel Başkanı Özel, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Özel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de geçmişte yaşanan askeri darbeleri anımsatan ve bu darbelerin Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini anlatan Özel, şimdi de partisine yargı eliyle darbe yapılmak istendiğini savundu.

CHP'nin 5-6 Kasım 2023'te düzenlediği olağan kurultayında göreve gelmeleriyle partisinin "düştüğü yerden kalktığı" görüşünü paylaşan Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin birinci parti olduğunu söyledi.

Basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığına yönelik iddialarda bulunan Özel, Gürlek'in daha önce hakimlik, bakan yardımcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığını hatırlattı.

Toplantı salonuna kurulan ekranlar üzerinden bazı görselleri paylaşan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalarda görevli bazı yargı mensuplarının, davalarla ilgili "istenilen kararları vermediği ya da verilen karara şerh koyduğu" gerekçesiyle görev yerlerinin değiştirildiğini ileri sürdü.

Üzerinde "örnek" yazılı bazı tapu görsellerini ekrandan gösteren ve bunların Bakan Gürlek'e ait olduğu iddiasında bulunan Özel, şunları kaydetti:

"12 mülkün ortalama değeri 325,5 milyon lira. Satılan 4 konut var, değeri 126,5 milyon lira. Toplam 452 milyon liralık gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. 19 yıl boyunca bütün maaşlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak alsa, biriktirse, bir ekmek almasa, elektrik parası ödemese, bir şişe suyu alıp içmese, toplam maaşları 45 milyon lira. 19 yıllık maaşıyla, 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış. 10 hakim ve savcı 19 yıl çalışsalar, bütün parayı birleştirseler bunları alıyorlar. Maaşınızın yattığı hesaplar belli, buralara ne paralar ödendiği belli. Bu milletin karşısına bir siyasetçi olarak çıkıp mal varlığını nasıl edindiğinizi, İstanbul'dakilerin tamamında ID numaraları (Taşınmaz Numarası) var. Ankara'dakilerde de ada, parsel bilgileri var. Teker teker bunları ispatlamanız lazım."

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialara değinen Özel, hesabını veremeyecekleri herhangi bir mal varlığı olmadığını söyledi.

Özel, "Ekrem İmamoğlu siyasete girdiğinde zengin olan, siyaset boyunca yoksullaşmış olan birisidir. Siyasete girdiği günden bugüne zenginleştiyse siz çıkarın. Ben memuriyetle, savcılıkla, hakimlikle zenginleşeni çıkardım. Buz dağının görünen yüzünü çıkardım." diye konuştu.

Sorular

Özgür Özel, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın duruşmalarının canlı yayınlanması talebine yönelik tartışmalar sorulan Özel, "Canlı yayından bir korkan var bir korkmayan var. Millet takdir etsin, canlı yayın isteyenin gizleyecek bir şeyi olabilir mi? Canlı yayından korkan neden korkuyor? Biz canlı yayın isteyen tarafız. AK Parti canlı yayın isteyemeyen taraf. MHP isteyen ve oylayamayan taraf." yanıtını verdi."

Özel, basın toplantısında iddia ettiği belgelerin kaynağının sorulması üzerine şunları ifade etti:

"Bu bilgileri elde etmek için benim AK Parti'ye ihtiyacım yok. Kendi imkanlarımız buna olanak veriyor. Tapu'daki bir bilgiye erişmek öyle çok uzun zaman alan bir şey değil. 1 yıldır mücadele veriyoruz, gözümüzü hiçbir şeyden sakınmıyoruz. Süre veriyoruz bir hafta, süre doldu, 'Acaba şantaj mı oldu?' Bize şantaj yapacak daha anasının karnından doğmadı, biz ne şantajlar gördük. Şantajlara karşı büyüyen, güçlenen, hep birlikte mücadele veren bir parti var. Yok efendim, 'butlan ile tehdit ediyor', denemesi bedava hodri meydan. Biz bunlara teslim olacak olsaydık, işgal ordularına teslim olurduk. İşgal ordularına kırmızı halı serenlerin tutunduğu tutumla 'geldikleri gibi giderler' diyenlerin tutunduğu tutum arasında bir fark vardır. Biz, mücadele ederiz, direniriz."

Soru üzerine Özel, iddiasına konu tapu belgelerinin, bulundukları illerin belediye başkanlıklarının sisteminden ID numarası girilerek doğrulanabileceğini savundu.

Özel, "Başka bir tapu çıkıyorsa yalanlasınlar. Bu ID numaralarının tamamını gizlemeden veriyoruz. Tamamı yapılan işleme dahildir. Hangi ada, hangi parsel, hangi numara, ne kadar? Hepsi. Bu ID numaralarını vermesek ve 'Böyle tapular var' desek 'Yok' diyebilirler. Şimdi bu ID numarasını Türkiye'deki tapu sorgulaması yapabilen herhangi bir bilgisayardan girsin." ifadelerini kullandı.