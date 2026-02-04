Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı.

İMAMOĞLU DAHİL 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında "siyasal casusluk" suçundan hazırlanan iddianame bugün itibarıyla tamamlandı ve kamu davası açıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklananEkrem İmamoğlu, kayyum atanan TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu'nun tutuklu danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan, 27 Ekim'de 'siyasi casusluk' iddiasıyla tutuklanmıştı. Böylelikle İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasının ardından 'casusluk' soruşturmasından da tutuklanarak ikinci kez tutuklanmış oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'örgüt lideri' olarak ifade edilen İmamoğlu'nun, "'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olarak CHP'yi yasa dışı yöntemlerle ele geçirdiği, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işlemek için, başta İstanbul'daki vatandaşların kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktararak casusluk suçu işlediği" iddia edilmişti.

Casusluk soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Gün ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ayrıntılı ifade vermişti. Emniyette 262 sayfa ifade veren Gün, 4 Temmuz'da tutuklu bulunduğu cezaevine gönderilmişti.