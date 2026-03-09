Ekrem İmamoğlu davası SON DAKİKA! İBB İmamoğlu davası ne oldu, karar çıktı mı, sonucu ne?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması geniş katılımla gerçekleştirildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların yer aldığı duruşmada mahkeme heyeti, savunmaların alınma sürecine ilişkin planlamayı açıkladı.

EKREM İMAMOĞLU DAVASI SON DAKİKA

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Cevat Kaya ve Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı. Duruşmada bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tutuksuz sanıklar arasında Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, şarkıcı Ercan Saatçi ve gazeteci Ruşen Çakır da yer aldı. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, parti üyeleri, sanık yakınları, yabancı basın temsilcileri ve izleyiciler de takip etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile bazı baro başkanları ve yabancı avukatlar da duruşma salonunda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU DAVASI NE OLDU?

Duruşma başlamadan önce mahkeme heyeti başkanı, ilk celsede tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının planlandığını ve nisana kadar haftada dört gün duruşma yapılacağını açıkladı. İkinci celsede ise tutuksuz sanıkların savunmalarının alınacağı bildirildi. Mahkeme başkanı ayrıca salon kapasitesi nedeniyle bazı düzenlemeler yapılacağını, tutuksuz sanıkların duruşmayı takip edip etmeme konusunda kendi kararlarını verebileceklerini söyledi.

Duruşma sırasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı müvekkilinin kısa bir selamlama konuşması yapmak istediğini dile getirdi. Mahkeme başkanı bunun usulde yer almadığını belirterek talebi kabul etmedi. İmamoğlu söz almak istediğini söyledi ancak mahkeme başkanı söz verilmediğini ifade etti. Bu sırada salonda gerginlik yaşandı ve izleyicilerin tepkileri üzerine mahkeme başkanı jandarmaya salonu boşaltma talimatı verdi. Heyetin salondan ayrılmasıyla duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından duruşma yeniden başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yapılan görüşmeler sonrasında duruşmaya izleyici alınacağını ve izleyicilerin alkışlamamaları gerektiğini söyledi. Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde yeniden salona getirildi ve mahkeme başkanı avukatlara usule ilişkin beyanlarını sunmaları için söz verdi. Bu süreçte bazı sanık avukatları mahkeme heyetinin bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürerek reddihakim talebinde bulundu. İlk gün boyunca avukatların talepleri dinlendi ve duruşmanın ertesi gün devam edeceği bildirildi.

EKREM İMAMOĞLU DAVASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Duruşmanın ilk günü usule ilişkin tartışmalar ve avukatların taleplerinin alınmasıyla geçti. İlk gün tamamlandıktan sonra mahkeme, yargılamanın ertesi gün devam edeceğini duyurdu. Sanık savunmalarının ilerleyen duruşmalarda alınması planlanıyor.