İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ve Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı “yolsuzluk” davasında ikinci celse bugün başlıyor. 106 sanığın tutuklu bulunduğu davada İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşmaların yaklaşık 45 gün aralıksız devam etmesi bekleniyor.

DURUŞMA BAŞLAMADAN GERGİNLİK BAŞLADI

Duruşmanın ikinci günü başlamadan önce mahkeme salonunda gerginlik yaşandı. Mübaşirin, salona girişte avukatlardan kimlik kartı talep etmesi üzerine CHP’li hukukçu milletvekilleri ile sanık avukatları duruma itiraz etti. Bu sırada mübaşir ile avukatlar arasında tartışma çıktı.

AVUKATLARDAN PROTESTO

Mahkeme heyetinin duruşma salonuna avukatların sınırlı sayıda alınmasını planladığı iddiası tartışmayı büyüttü. Avukatların yalnızca önceden hazırlanan listeye göre içeri alınacağı öne sürüldü. Yaşanan krizin ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, mahkeme heyetiyle görüşmek üzere devreye girdi. Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in aktardıklarına göre; bekletilen avukatlar ise uygulamayı protesto etti. Avukatlar, mahkeme salonunun kapılarına vurarak tepkilerini dile getirdi.

Görüşmelerin ardından açıklama yapan TBB Başkanı Erinç Sağkan, kimlik kontrolü uygulanmayacağını ve salona önce sanık avukatlarının, ardından diğer avukatların alınacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından avukatların salona alınmasına başlandı.

İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

Sanık Ekrem İmamoğlu, salona getirildi. Salondakiler tarafından sloganlar eşliğinde karşılanan İmamoğlu, dün olduğu gibi bugün de elindeki "Millete Emanet" isimli kitap ile izleyicileri selamladı.

Bugünkü duruşmada yaklaşık 4 bin sayfadan oluşan iddianamenin özetinin okunması bekleniyor. Ardından tutuklu sanıkların kimlik tespit işlemlerine geçilip savunmalarının alınacağı öğrenildi.

İLK DURUŞMADA GERGİNLİK YAŞANDI

Davanın ilk gününde mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti başkanı, izleyicilerin salondan çıkarılmasını istedi. Ancak salonda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer partililerin dışarı çıkmaması üzerine süreç tartışmaya dönüştü.

Heyet, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yapılan görüşmenin ardından izleyicilerin salonda kalmasına izin vererek kararından geri adım attı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duruşma sonrasında CHP lideri Özgür Özel, mahkeme heyetini sert sözlerle eleştirdi. Heyette görev yapan üç hakimin toplam kıdeminin 11 yıl olduğunu vurgulayan Özel, davanın kapsamına dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Özel "Paçalarından acemilik akıyor. 4 bin sayfa iddianame olan 2 bin 400 yıl ceza istenen, dünyanın en karmakarışık iddianamesinin içinden çıkacak adam heyecandan mahkemenin kapısın bulamıyor" dedi.

Bu açıklamaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU: SÖZ HAKKI VERMEKTEN BİLE KORKUYORSUNUZ

Ekrem İmamoğlu ise önceki duruşmada kendisine söz verilmemesine tepki gösterdi. İmamoğlu, mahkeme heyetine hitaben yaptığı açıklamada söz hakkı talep ederek yargılama sürecine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. İmamoğlu, "Söz hakkı vermekten bile korkuyorsunuz. Yok sayamazsınız, yarından itibaren söz hakkı vereceksiniz. Yazık ediyorsunuz. Yüce Türk yargısına yazık ediyorsunuz" demişti.

DURUŞMALAR 45 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Mahkeme heyeti davanın ilk celsesinin hafta sonları ve cuma günleri hariç olmak üzere 45 gün boyunca aralıksız sürmesini planlıyor. Program kapsamında yalnızca Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart'ta, tutuklu ve hükümlülerin açık görüş hakları nedeniyle duruşmalara ara verilmesi öngörülüyor. Arife günü için ise henüz kesin bir plan yapılmadığı belirtildi.

Mahkeme takvimine göre duruşmaların her gün saat 10.00'da başlayıp 17.00'ye kadar devam etmesi planlanıyor.

