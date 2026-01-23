Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma' davasının iptali için açtığı karşı davayla ilgili yeni gelişme yaşandı. İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun açtığı davayı reddetti.

  • İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesince lisans diplomasının iptaline karşı açtığı davayı oy birliğiyle reddetti.
  • Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul Üniversitesinin 18 Mart 2025'te aldığı diploma iptali kararının yürütmesinin durdurulması için 6 Mayıs 2025'te dava açmıştı.
  • İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi, 25 Temmuz 2025'teki kararında diploma iptaline karşı yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul Üniversitesince lisans diplomasının iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te dava açmıştı.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Söz konusu davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun açtığı karşı dava, İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle reddedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, idare mahkemesine başvurarak, İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin yürütmenin durdurulmasını istemişti.

İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine sunulan dilekçede, İmamoğlu 'davacı', İstanbul Üniversitesi 'davalı' olarak yer almıştı. Dilekçede, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart 2025'te alınan İmamoğlu'nun yatay geçişinin, mezuniyetinin ve diplomasının iptaline yönelik kararın öncelikle yürütmesinin durdurularak iptali istenmişti.

İşlemin yürütülmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceğinden karşı tarafın savunmasının beklenmemesi veya savunma sürelerinin kısaltılması, gerekirse memur eliyle tebligat işlemlerinin yapılması talep edilen dilekçede, incelemenin duruşmalı yapılması talebinde bulunulmuştu. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün yatay geçişe yönelik gazete ilanı, İmamoğlu'nun lise diploması ve üniversite notlarını içeren evrak, yatay geçiş belgeleri, ÖSYM kılavuzları, çeşitli akademisyenlerden alınan hukuki mütalaalar da dilekçeyle birlikte sunulmuştu.

Mahkeme, 25 Temmuz 2025'teki kararında, diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Bitlis'te kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı

Bir ilimizde kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat Kara:

en bekleniyordu ki bağımlı yargı

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdamin biri:

Niye reddedi acaba?? talimat gelmiş olabilir...

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

Hukuk bir kişinin iki dudağı arasında..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıy.i:

aynı sekılde hulusi akarın kızının kide iptal olsun ,oda aynı ama kazanılmış hak olarak savundular, aksi halde yine haksızlık yapmış olacaksınız, bana bakın haksızlık yapan bir kişi bile dunyada iflah olmadı , kendınıze gelın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil:

Yorumlara bakıyorum. Üç kağıtçılığı da savunuyorsunuz ya. Helal olsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı