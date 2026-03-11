Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu'nun Aday Ofisi hesabına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı "CAOIletisim" hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kurulan ofisin sosyal medya hesabı "CAOIletisim" hakkında inceleme başlattı.

Soruşturmanın, hesapta yapılan bazı paylaşımların içeriği nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.

