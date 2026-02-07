İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler devam ediyor.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu'nu gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
