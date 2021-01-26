DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HABERLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı - Bugün
8. Dini Yayınlar Kongresi 28-30 Mayıs 2021'de düzenlenecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 8. Dini Yayınlar Kongresi'nin "Dijital Yayıncılık" ana başlığıyla 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı - Dün
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını yaptı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Dün
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ni gezdi
Diyanet İşleri Başkanlığı - Dün
Gaziantep'te "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi" kuruluyor
Gaziantep'te, her gün hem telefonla hem de yüz yüze görüşmelerle manevi ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek olan "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi" kuruluyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı - Dün
Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanlığı - Dün
Hayatını kaybeden kanaat önderi Nuri Genç, son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kanaat önderlerinden Nuri Genç (91), memleketi Giresun'un Piraziz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı - Dün
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı - 24.01.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka'daki Aabenraa Camisi'ne yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 24.01.2021
Son dakika haberi! Almanya'da DİTİB camisi, Kovid-19 ile mücadele eden hastaneye maddi yardımda bulundu
Son dakika gündem haberi: Almanya'nın Hessen eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wachtersbach Merkez Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor ve yoğun günler geçiren Gelnhausen MKK Hastanesine maddi yardımda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 24.01.2021
Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç, koronavirüse yenildi
Diyanet İşleri Başkanlığı - 23.01.2021
Son dakika haberi: Cami görevlileri yarıyıl tatilinde çocuklara çevrim içi etkinliklerle temel dini bilgileri öğretecek
Bir son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığınca yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler kapsamında, cami görevlileri, çevrim içi etkinliklerle çocukların beş vakit namaz kılabilecek şekilde sure ezberlemesini ve temel dini bilgileri öğrenmesini sağlayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 23.01.2021
BUENOS AIRES - Diyanet'ten Arjantin'deki Müslümanların İslam'ı öğrenmeleri için İspanyolca kitap desteği
Diyanet İşleri Başkanlığı - 22.01.2021
Alman Anayasa Mahkemesi, İslam din dersi konusunda DİTİB lehine karar verdi
Almanya'da Anayasa Mahkemesi, Hessen eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) "İslam din dersi" konusunda hak ihlaline uğradığına karar verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 22.01.2021
Din-Bir-Sen, süresiz sözleşmeli Diyanet personelinin kadroya alınmasını istedi
Diyanet İşleri Başkanlığı - 22.01.2021
Son dakika gündem: Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı - 22.01.2021
Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 22.01.2021
Safvan Bin Muattal Türbesi'ndeki çalışmalar sürüyor
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Samsat ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Safvan Bin Muattal Türbesi'ndeki çalışmaların bakanlık koordinesinde devam ettiğini bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 22.01.2021
İstanbul Kadılığı Dairesi müftülük tarafından yeniden ihya edildi
Fatih'in Süleymaniye Mahallesi'nde müftülük bahçesinde bulunan ve çıkan yangınlarla yıkılan İstanbul Kadılığı Dairesi aslına uygun olarak ihya edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 22.01.2021
Vatikan Bankasının eski başkanı, zimmete para geçirme ve kara para aklamadan suçlu bulundu
Vatikan Bankası olarak bilinen Diyanet İşleri Enstitüsünün (IOR) eski başkanı Angelo Caloia, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından mahkum edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 21.01.2021
Vatikan bankasının eski başkanı, zimmetine para geçirmekten 9 yıla yakın hapis cezası aldı
Diyanet İşleri Başkanlığı - 21.01.2021
Ali Erbaş: Güçleri birleştirdiğimiz zaman başarıyı yakalamak daha kolay
Diyanet İşleri Başkanlığı - 21.01.2021
Yangın enkazında yeniden alevlenen alana itfaiye müdahale etti
Diyanet İşleri Başkanlığı - 20.01.2021
"Safahat'tan Öyküler" dizisi, Diyanet TV'de yayınlanacak
Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan "Safahat'tan Öyküler" adlı dizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Diyanet TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 19.01.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gençlerle iletişim kurabilmenin yollarını bulmakta acele etmeliyiz"
Diyanet İşleri Başkanlığı - 19.01.2021
Elmalılı'nın orijinal ikinci meali, torunundaki arşivde bulundu
Diyanet İşleri Başkanlığı - 19.01.2021
Son dakika: Müftülük binası yangında kullanılamaz hale geldi (4)
Diyanet İşleri Başkanlığı - 19.01.2021
Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitim programına 55 bini aşkın başvuru yapıldı
Diyanet İşleri Başkanlığınca "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye" sloganıyla düzenlenen uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitim programına 55 bin 767 başvuru yapıldı. Haftada 3 gün, günde 2 saat şeklinde düzenlenen programa başvurular, 17 Ocak'ta sona erdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 18.01.2021
Yeniden Refah Partisi'nden Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un Müslümanlara hakaret etmesine tepki Açıklaması
Yeniden Refah Partisi, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un "İslam'ın din olmadığı" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu" şeklindeki sözleriyle ilgili uluslararası platformlarda sonuç odaklı inisiyatif alınmasını istedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 17.01.2021
Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un Müslümanlara hakaret etmesine tepki Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı - 17.01.2021
Haftanın tarihine bakış
Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 4 koruması ve şoförü 24 Ocak 2001'de, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Hrant Dink 19 Ocak 2007'de, suikast sonucu hayatını kaybetti.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 17.01.2021
Fetva hattını arayanlar: 'Aşı olmamanın vebali var mı?' diye soruyorlar
Diyanet İşleri Başkanlığı - 16.01.2021
"Zara Okuyor" yarışması düzenlendi
Sivas'ın Zara ilçesinde "Zara Okuyor" yarışması düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 15.01.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde kadınların miras hakkına vurgu yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kadınlara miras verilmemesine yönelik örf ve adetlerin İslamiyet'e göre adaletsiz olduğunu belirterek, "Zulümdür, asla meşru değildir" ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 15.01.2021
Son dakika haber | İstanbul'da "Her Ay 251 Hatim Programı'nda şehitler için dua edildi
Son dakika haber... 15 Temmuz Derneği ile Diyanet İşleri Başkanlığının, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi'nde düzenlediği "Her Ay 251 Hatim Programı" kapsamında şehitler için dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 15.01.2021
Erzurum'da geleneğin 488'inci yılı; 136 bin 890 hatmin duası yapıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı - 15.01.2021
Son dakika haberi! Adalet Bakanlığından Ankara Barosu hakkında soruşturma izni
Son dakika habere göre Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında soruşturma izni verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 15.01.2021
Son dakika haberleri! Adalet Bakanlığı'ndan Ankara barosu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri için soruşturma izni
Son dakika haberler: ADALET Bakanlığı, Ankara Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma yürütülmesi için izin verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 15.01.2021
Ankara Barosu hakkında soruşturma izni
Ankara Barosu hakkında soruşturma izni ADALET Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili yaptığı açıklaması nedeniyle Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 14.01.2021
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü
Diyanet İşleri Başkanlığı - 08.01.2021
Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı Akseki'nin vefatının üzerinden 70 yıl geçti
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hicret Toprak, "Ahmet Hamdi Akseki, dinin entelektüel ve toplumsal ağırlığını zayıflatmaya yönelik tezler karşısında bir taraftan ihyacı bir anlayışla geleneksel dini müktesebatın güçlendirilmesi için...
Diyanet İşleri Başkanlığı - 07.01.2021
Hafızlık sınavında 100 puan alan Seydişehirli öğrenci ödüllendirildi
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri tarafından yapılan 2020 yılı üçüncü dönem hafızlık sınavlarına katılarak 100 puan alan Kuran kursu öğrencisine İlçe Müftülüğü tarafından altın hediye edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 07.01.2021
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Martı: "Tıpkı bedenimizin korunması gerektiği gibi ruhumuzun da korunması gerekiyor"
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, "İnsanoğlu sadece bedenden oluşmuyor, bir ruhumuz da var. Bizim tıpkı bedenimizin korunması gerektiği gibi ruhumuzun da korunması gerekiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 05.01.2021
Bosna Hersek'te yardım kuruluşu Merhamet, Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliğini geliştirmek istiyor
Bosna Hersek'te faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu Merhamet, Türkiye'de açmayı planladıkları temsilcilik için Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yardım beklediklerini ifade etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 05.01.2021
Almanya'da nehirde ölü bulunan Türk gencin cenaze namazı kılındı
Almanya'nın Neuss kentinde nehirde ölü bulunan Türkiye'nin Köln Başkonsoluğu şoförünün oğlu Ahmet Kıranlıoğlu'nun cenaze namazı kılındı.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 03.01.2021
Kadına yönelik şiddet olaylarında doldurulan form güncellendi
İçişleri Bakanlığı, kolluk birimlerince kullanılan yeni "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu"nun yarından itibaren Ankara'da kullanılmaya başlanacağını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı - 03.01.2021
Erbaş Biz Müminler, dünyadaki muhasebemizi ahiretteki hesaba göre yapmalıyız
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Biz Müminler, dünyadaki muhasebemizi ahiretteki hesaba göre yapmalıyız. Ahirette Rabbimizin bizden razı olmasını istiyoruz.