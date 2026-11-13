Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ramazan Bayramı 2027 ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ramazan Bayramı 2027 ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan Bayramı 2027'de 9 Mart Salı günü başlıyor ve 11 Mart Perşembe günü sona eriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre arefe 8 Mart Pazartesi. Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak, Kadir Gecesi 5 Mart Cuma. Resmi tatil, arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün sürüyor.

Ramazan Bayramı 2027'de 9 Mart Salı günü başlıyor ve 11 Mart Perşembe günü bitiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2027 dini günler takvimine göre arefe günü 8 Mart Pazartesi, ramazan ayının ilk günü ise 8 Şubat 2027 Pazartesi. Tatil 3,5 gün.

RAMAZAN BAYRAMI 2027 NE ZAMAN?

Diyanet takviminde 8 Mart 2027 Pazartesi arefe olarak geçiyor; bayramın birinci günü 9 Mart Salı, ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü günü de 11 Mart Perşembe. Bayram namazı 9 Mart sabahı kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

3,5 gün. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Ramazan Bayramı tatilini arefe günü saat 13.00'ten başlatıyor ve 3,5 gün olarak sayıyor; bu da 2027'de tatilin 8 Mart Pazartesi öğleden sonra başlayıp 11 Mart Perşembe akşamı bitmesi demek. Bayramın ertesi günü, 12 Mart Cuma, iş günü. Özel sektörde arefe sabahı çalışılıp çalışılmayacağı işyerine göre değişebiliyor.

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan 8 Şubat 2027 Pazartesi başlıyor. İlk teravih 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak ve ilk sahura 8 Şubat sabahı kalkılacak. Kadir Gecesi, Diyanet takviminde 5 Mart 2027 Cuma olarak yer alıyor. Berat Kandili daha önce, 22 Ocak 2027 Cuma günü.

KURBAN BAYRAMI 2027 NE ZAMAN?

Aynı takvime göre Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Mayıs 2027 Cumartesi; bayram 16 Mayıs Pazar günü başlıyor, 19 Mayıs Çarşamba günü bitiyor. Dördüncü gün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geliyor.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Türk iş insanı Turhan Mildon yine gündemde! Eşinin rüşvetle suçlanan şirketle olan 50 milyon dolarlık sözleşmesi feshedildi

Trump küplere binince eski avukatının iş anlaşması feshedildi!

Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok

Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha
Trabzon'da bir garip İsrail protestosu! Akademisyen kendini vinçten sarkıttı15

Bunu yapan bir akademisyen! Yorumu size bırakıyoruz

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Kore'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ulusal bayrağını değiştirdi

Kim'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ülkenin bayrağını değiştirdi
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı49

İşte net yatırım tutarının tamamını alanların sayısı
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur19

Eski takım arkadaşı Sergen'e ağzına geleni saydı: Yakında kovulur
Alışverişte yeni dönem! Kimse sizi buna zorlayamayacak

Alışverişte yeni dönem! Artık zorunlu değil
Ekran başındakiler donup kaldı! Annesinden kayıp genç kızla ilgili 'Yok artık' dedirten iddia11

Annesinden kayıp genç kızla ilgili "Yok artık" dedirten iddia
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı
Fenerbahçe'den resmi açıklama! 'Yeni yapılanmaya gidilmiştir' diyerek duyurdular

Emre Belözoğlu'ndan bir icraat daha: O ismi duyurdular