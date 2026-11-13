Ramazan Bayramı 2027 ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek?

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Ramazan Bayramı 2027'de 9 Mart Salı günü başlıyor ve 11 Mart Perşembe günü bitiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2027 dini günler takvimine göre arefe günü 8 Mart Pazartesi, ramazan ayının ilk günü ise 8 Şubat 2027 Pazartesi. Tatil 3,5 gün.

RAMAZAN BAYRAMI 2027 NE ZAMAN?

Diyanet takviminde 8 Mart 2027 Pazartesi arefe olarak geçiyor; bayramın birinci günü 9 Mart Salı, ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü günü de 11 Mart Perşembe. Bayram namazı 9 Mart sabahı kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

3,5 gün. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Ramazan Bayramı tatilini arefe günü saat 13.00'ten başlatıyor ve 3,5 gün olarak sayıyor; bu da 2027'de tatilin 8 Mart Pazartesi öğleden sonra başlayıp 11 Mart Perşembe akşamı bitmesi demek. Bayramın ertesi günü, 12 Mart Cuma, iş günü. Özel sektörde arefe sabahı çalışılıp çalışılmayacağı işyerine göre değişebiliyor.

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan 8 Şubat 2027 Pazartesi başlıyor. İlk teravih 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak ve ilk sahura 8 Şubat sabahı kalkılacak. Kadir Gecesi, Diyanet takviminde 5 Mart 2027 Cuma olarak yer alıyor. Berat Kandili daha önce, 22 Ocak 2027 Cuma günü.

KURBAN BAYRAMI 2027 NE ZAMAN?

Aynı takvime göre Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Mayıs 2027 Cumartesi; bayram 16 Mayıs Pazar günü başlıyor, 19 Mayıs Çarşamba günü bitiyor. Dördüncü gün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geliyor.