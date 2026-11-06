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Osman Zeki Çakıroğlu, TDV Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürütecek

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Osman Zeki Çakıroğlu, TDV Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürütecek
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Osman Zeki Çakıroğlu, TDV Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürütecek. Törende Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görev değişiminin önceden kararlaştırıldığını ve kurum hakkındaki olumsuz söylemlerle ilgisi olmadığını belirterek devreden yöneticilere plaket takdim etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürlüğüne Osman Zeki Çakıroğlu vekaleten atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TDV Genel Merkezi'nde görev değişimine ilişkin tören düzenlendi.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, TDV'de idari bir nöbet değişimine gidildiğini belirterek, hayırlı olmasını diledi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan ile yardımcıları Fatih Kayacan ve Recep Şükrü Balkan'a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Arpaguş, nöbet değişimlerinin her kurumda meydana geldiğini anımsattı.

Arpaguş, "Son zamanlarda özellikle kurumumuz hakkında yapılan olumsuz söylemlerin kurumumuzla hiçbir alakası yoktur. Kurumumuzun herhangi bir şekilde ekonomik kaybı ya da imkanlarımızın heder edilmesi gibi bir şeyle karşı karşıya olmadığını ifade etmek isterim. Bu nöbet değişiminin de bu süreçle hiçbir alakası olmadığını, daha önceden kararlaştırılmış bir sürecin tamamlanması olduğunu kamuoyu ve sizler önünde ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Arpaguş, görevi devreden yöneticilere verdikleri hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

Osman Zeki Çakıroğlu'nun TDV Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüteceği bildirildi.

Kaynak: AA
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