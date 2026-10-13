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Diyanet Başkanı Arpaguş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Dudiç ile görüştü

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Diyanet Başkanı Arpaguş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Dudiç ile görüştü
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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Mevlud Dudiç ve heyetiyle Başkanlıkta görüştü. Arpaguş, Sırbistan'daki dini idarelerin tek çatı altında birleştirilmesinden dolayı Dudiç'i tebrik etti; görüşmede kurumsal işbirliği konuları ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Mevlud Dudiç ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Dudiç ve beraberindekilerle Başkanlıkta bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Arpaguş, Sırbistan'daki dini idarelerin tek çatı altında birleştirilmesinden dolayı Dudiç'i tebrik etti.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sırbistan İslam Birliği Meşihatı arasında kurumsal işbirliği konuları da ele alındı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de görüşmede yer aldı.

Kaynak: AA
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