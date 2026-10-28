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Ağrı İl Müftülüğünde din hizmetleri için istişare toplantıları yapıldı

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Ağrı İl Müftülüğünde din hizmetleri için istişare toplantıları yapıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen “Saha Buluşmaları 2026” programı kapsamında Ağrı İl Müftülüğünde istişare toplantıları yapıldı. Toplantılarda din hizmetlerindeki sorunlar, sahadaki ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alındı; kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.


Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen “Saha Buluşmaları 2026: İstişare ve Gelişim” programı kapsamında, Ağrı İl Müftülüğünde din hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirilmesine yönelik istişare toplantıları gerçekleştirildi.

Ağrı'da program çerçevesinde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Plan ve Programlar Daire Başkanı Kadri Taha Dalmış ile Eğitim Uzmanı Muhittin Aysan, müftülük personeli, vaizler, din hizmetleri uzmanları ve din görevlileriyle bir araya geldi.

Toplantılarda, din hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar, sahadaki ihtiyaçlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Bunun yanı sıra sunulan hizmetlerin niteliğinin ve etkinliğinin artırılması, kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve din görevlilerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İstişare ve değerlendirmelerle devam eden programın, sahadaki tecrübelerin paylaşılmasına, hizmet süreçlerinin geliştirilmesine ve din hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sunması hedefleniyor.

Programın, din hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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