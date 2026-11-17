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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Balkanlar'ın Osmanlı'dan kalan tarihi ve kültürel mirasına dikkati çekerek, "Balkanlar, Osmanlı'nın yadigarı, Evlad-ı Fatihan ve buraların asla garip kalmaması gerekiyor." dedi.

Arpaguş, Bosna Hersek İslam Birliğinin yeni başkanı Nedzad Grabus'un göreve başlaması dolayısıyla Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde düzenlenen Menşure Töreni'ne katıldı. Törenin ardından AA muhabirine konuşan Arpaguş, Türkiye'nin Balkanlar'daki Müslümanlarla ilişkilerine, yürütülen ortak çalışmalara ve bölgedeki tarihi bağlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Balkanlar'daki Müslüman topluluklarla güçlü bağların bulunduğunu vurgulayan Arpaguş, dünyanın neresinde olursa olsun Allah'ın varlığına ve Hz. Muhammed'in risaletine inanan herkese ulaşmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Arpaguş, "Balkanlar, Osmanlı'nın yadigarı, Evlad-ı Fatihan ve buraların asla garip kalmaması gerekiyor. Ana yurda olan özlem, ana vatana olan bağlılık her zaman hissediliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin bu bağlara karşılık vermek ve bölgedeki Müslümanlara destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Arpaguş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bu hizmetlerde önemli destek sunduğunu dile getirdi.

Arpaguş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin Balkanlar'daki dini ve kültürel faaliyetlerini sürdürme kararlılığını vurguladı.

"Kardeşliğin devam etmesi adına üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz"

Menşure Töreni'nin Osmanlı'dan bugüne ulaşan bir gelenek olduğunu belirten Arpaguş, törende tarihi bir geleneğe tanıklık ettiklerini söyledi.

Arpaguş, Bosna Hersek İslam Birliğinin önceki başkanı Husein Kavazovic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni Reisü'l-ulema Nedzad Grabus'a görevinde başarılar diledi.

Türkiye'nin Balkanlar'daki kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek için çalıştığını vurgulayan Arpaguş, "Buradaki kardeşliğin, huzurun, sulhun, barışın devam etmesi adına üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Arpaguş, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerine değinerek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) çeşitli çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Balkan ülkelerindeki dini kurumlarla düzenli toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Arpaguş, bu toplantılarda ülkelerin ihtiyaçlarının ve yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiğini kaydetti.

Özellikle ramazan aylarında bölgeye din görevlileri göndererek Müslümanların ramazanın manevi atmosferini daha iyi yaşamasına katkı sağlamaya çalıştıklarına işaret eden Arpaguş, gelecek nesillerin İslam dairesinde yetişmesi ve bölgedeki dini hayatın canlılığını koruması için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının onlarca ülkede temsilcilik ve hizmet alanları olduğunu dile getirerek, hem kendilerinin hem de TDV'nin yurt dışındaki faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA