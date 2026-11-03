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Sinop Havalimanı'nda umre yolcuları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

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Sinop Havalimanı'nda umre yolcuları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umre organizasyonu kapsamında Sinop'tan kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, Sinop Havalimanı'nda dualar eşliğinde uğurlandı. İl Müftüsü Mehmet Arslaner'in duasına aileler de eşlik etti; umreciler helalleşip yola çıktı.

Sinop'tan umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara hareket eden vatandaşlar, Sinop Havalimanı'nda düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı. Umre yolcularının aileleriyle vedalaştığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre organizasyonu kapsamında Sinop'tan kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için Sinop Havalimanı'nda uğurlama programı gerçekleştirildi. Programa Sinop İl Müftüsü Mehmet Arslaner, umre yolcuları ve yakınları katıldı. Programda İl Müftüsü Mehmet Arslaner tarafından yapılan duaya umreciler ve aileleri hep birlikte eşlik etti. Terminalde bulunan vatandaşlar, ellerini semaya açarak umre yolcularının sağ salim gidip gelmeleri için dua etti.

Duanın ardından duygusal anlar yaşandı. Umre yolcuları, yakınlarıyla vedalaşıp helalleştikten sonra kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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