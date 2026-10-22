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Trabzon'da Kur'an-ı Kerim okuma Türkiye finalinde 7 bölgeden gelen öğrenciler yarıştı

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Trabzon'da Kur'an-ı Kerim okuma Türkiye finalinde 7 bölgeden gelen öğrenciler yarıştı
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Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Trabzon'da yapıldı; Hanife Hatun Camii'ndeki finalde 7 bölgeden gelen öğrenciler birincilik için yarıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, yarışmayla öğrencileri Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Trabzon'da Hanife Hatun Camii'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde, 7 bölgeden gelen öğrenciler Türkiye birincisi olmak için yarıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma becerilerini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması, ilçe ve il aşamalarının ardından bölge elemeleriyle devam etti. Eskişehir, Tekirdağ, Batman, Elazığ, Burdur, Denizli ve Ordu'da gerçekleştirilen bölge yarışmalarında birinci olan öğrenciler, Trabzon'da düzenlenen Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı. Trabzon İl Müftülüğü ve İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek'in ev sahipliğinde Hanife Hatun Camii'nde düzenlenen final yarışmasına İstanbul, Ankara, Van, Gaziantep, Isparta, Zonguldak ve Manisa'yı temsilen öğrenciler katıldı.

"Amacımız öğrencilerimizi Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okumaya teşvik etmek"

Yarışmanın komisyon başkanlığını yapan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Hamza Gökçe, yarışmanın öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendiğini belirterek, "2026 yılı hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarındaki öğrencilerimiz arasında yapmış olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması için buradayız. Bu öğrencilerimiz önce kendi illerinde yarışmalara katıldılar. İl birincileri seçildi, sonrasında bulundukları bölgede yarıştılar. Bölgede birinci olan yarışmacılarımız da şu an Türkiye finalinde burada yarışacaklar. Bu yarışmayı yapmamızdaki amaç Diyanet İşleri Başkanlığı olarak öğrencilerimizi Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okumaya teşvik etmek ve Kur'an kurslarındaki öğrencilerimizin okuma kalitesini daha da artırmaktır" dedi.

Trabzon İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek ise, Türkiye finaline ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bugün Trabzon olarak bu güzide yarışmaya ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ankara'dan hocalarımız, komisyon üyelerimiz geldi. Birçok öğrenci ve vatandaşımız bu tilaveti izlemeye ve dinlemeye geldi. Hayat bir yarışma fakat bu yarışmanın kaybedeni yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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