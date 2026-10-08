Artvin'de Diyanet İşleri Başkan Yrd. camilerin ilimle yaşatılması gerektiğini söyledi

Artvinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Camide hayat var, hayatın kalbi camide atar" temalı program yapıldı.

İl Müftülüğünce, Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, camilerin yalnızca inşa edilmesinin yeterli olmadığını, ilim, irfan ve ibadetle yaşatılması gerektiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de mescitlerin imarına ilişkin ayetleri hatırlatan Şahin, asıl üzerinde durulması gereken hususun, inşa edilen camilerin işlevlerini yerine getirmesi olduğunu ifade etti.

Şahin, mescitlerin imarında müminlere önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayarak, "Onu da kim yapar? Allah'a, ahiret gününe iman eden, namazını dosdoğru kılan, zekatını veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayan yiğit bir mümin yapar. İşte bizim eksik bıraktığımız nokta budur. Camileri ilimle, irfanla, ibadetle, zikirle imar etmiyoruz." dedi.

Camilerin insanların manevi hayatına ve kimliğine katkı sunduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Halbuki o imarı sağlam yapsak o mescit de bizi imar edecek. Biz o mekanların hakkını tam versek oralar da bizim gönlümüzü, kalbimizi imar edecek ve bizim kimliğimizi inşa edecek. Onun için bu noktaya dikkat çekerek size hatırlatmak istedim."

İslam'da savaşın da bir ahlakı olduğunu ifade eden Şahin, "Biz katliam yapmayız. Biz mabetleri yıkmayız. Bizim dinimizde savaş olsa bile kadınlara, çocuklara, masumlara, yaşlılara, savunmasızlara, mabetlere, toprak mahsullerine ve insanların ihtiyacı olan şeylere dokunmayız. Bizde savaşın bile bir ahlakı vardır." dedi.

Camilerin bütün müminleri aynı safta ve eşit şartlarda buluşturduğunu vurgulayan Şahin, "Bu anlamda bir kardeşlik mekanlarıdır, dayanışma mekanlarıdır. Zekatın, fitrenin icabında hatırlatıldığı, muhtaçların gözetildiği, Müslümanların dertlerini paylaştığı, iletişim kurduğu, istişare ettiği mekanlardır. Camiye düzenli devam etmek cemaat bilinci ve disiplin kazandırır. Dünya telaşından kendimizi koparıp da Allah'ı hatırlamamıza vesile olması bakımından camilere devam önemlidir." diye konuştu.

Şahin, camilerin mahalle sakinlerinin tanışmasına, selamlaşmasına ve dayanışmasına katkı sunduğunu, insanların yalnızlıktan kurtulmasında da önemli rol oynadığını belirtti.

Artvin Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi ve İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu'nun da birer konuşma yaptığı programda, İl Müftülüğü Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sahne aldı.

Daha sonra Yıldırım Beyazıt Yeni Camii İmam Hatibi Muhammed Sizcan ve Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Tayyib Hoş da Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Kaynak: AA