Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, yeni il müftülerine başarı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, yeni il müftülerine başarı diledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, yeni atanan il müftülerini tebrik ederek başarı diledi. Arpaguş, vatandaşlarla güçlü iletişim kurulması, din hizmetlerinin tüm kesimlere ulaştırılması ve gençlere yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, yeni atanan il müftüleriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, yeni atanan il müftülerini tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin önemine işaret eden Arpaguş, vatandaşlarla güçlü bir iletişim kurulmasının, din hizmetlerinin toplumun bütün kesimlerine ulaştırılmasının ve özellikle gençlere yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

53 vatandaşımızı katleden terörist kıskıvrak yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan 'Kızılay' açıklaması: Kanunla yetkilendireceğiz

AK Partili Çankırı açıkladı! Kızılay kanunla yetkilendiriliyor
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede

Güllü davasında kritik isim adliyede! Olayın tek tanığı konuşacak
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacak mı? Elif Esen kararını açıkladı

DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacak mı?
İzmit'teki kafe kavgasında iki kardeşin vurulduğu anlar kamerada! Görüntüler dava dosyasına girdi

Kül tablasıyla başladı, kurşunla bitti! O anlar kamerada
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Fonlardan fahiş kazanç elde edenler için dikkat çeken adım