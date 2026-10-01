Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, yeni il müftülerine başarı diledi

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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, yeni atanan il müftüleriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, yeni atanan il müftülerini tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin önemine işaret eden Arpaguş, vatandaşlarla güçlü bir iletişim kurulmasının, din hizmetlerinin toplumun bütün kesimlerine ulaştırılmasının ve özellikle gençlere yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA