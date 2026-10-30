Ağrı'da din görevlilerine konferans düzenlendi, saha ziyaretleri 81 ilde yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Saha Buluşmaları: İstişare ve Gelişim” programı kapsamında Ağrı’da din görevlilerine yönelik konferans gerçekleştirildi.Selçuklu Konferans Salonu’nda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, merkez ve taşra teşkilatı arasındaki bağın güçlendirilmesinin hizmetlerin etkinliği açısından önem taşıdığını belirterek görev ve sorumlulukların ortak bir bilinçle yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. İl Müftüsü İlhan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Başkanlığın teşkilat yapısı, hizmet birimleri ile bu birimlerin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdikten sonra konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Diyanet İşleri Başkanlığının misyonu, toplumu sahih dinî bilgiyle aydınlatmak; vizyonu ise dinî konularda güvenilen ve referans alınan bir kurum olarak insanlığın barışına, toplumsal huzur ve kardeşliğin güçlenmesine katkı sağlamaktır. Bu misyonu hayata geçiren ve kurumumuzu temsil eden bizleriz. Duruşumuz, davranışlarımız ve çalışmalarımız kurumumuza duyulan güveni doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle hepimiz görev ve sorumluluklarımızı aynı bilinç ve gayretle yerine getirmeliyiz.

81 ilde gerçekleştirilecek saha ziyaretleriyle merkez ve taşra teşkilatı arasındaki bağ güçlendirilecek, personelin talep ve sorunları dinlenecektir. Unutmayalım ki hepimiz aynı misyonun mensuplarıyız ve kurumumuzun başarısı hepimizin gayretine bağlıdır.”

Programlar Daire Başkanı Kadri Taha Dalmış da Başkanlığın bütçesi ve kaynakların kullanımına ilişkin sunum yaptı.Konferansın ardından heyet, Ağrı İl Müftülüğünde ilçe müftüleriyle istişare ve gelişim toplantısı gerçekleştirdi. Program kapsamında Bölge Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nu ziyaret eden heyet, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu