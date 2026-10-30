Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da din görevlilerine konferans düzenlendi, saha ziyaretleri 81 ilde yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da din görevlilerine konferans düzenlendi, saha ziyaretleri 81 ilde yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığının “Saha Buluşmaları” programı kapsamında Ağrı'da din görevlilerine konferans düzenlendi. Heyet, ilçe müftüleriyle istişare toplantısı yaptı ve Kur'an kursunu ziyaret etti; 81 ilde saha ziyaretleriyle merkez-taşra bağı güçlendirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Saha Buluşmaları: İstişare ve Gelişim” programı kapsamında Ağrı’da din görevlilerine yönelik konferans gerçekleştirildi.Selçuklu Konferans Salonu’nda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, merkez ve taşra teşkilatı arasındaki bağın güçlendirilmesinin hizmetlerin etkinliği açısından önem taşıdığını belirterek görev ve sorumlulukların ortak bir bilinçle yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. İl Müftüsü İlhan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Başkanlığın teşkilat yapısı, hizmet birimleri ile bu birimlerin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdikten sonra konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Diyanet İşleri Başkanlığının misyonu, toplumu sahih dinî bilgiyle aydınlatmak; vizyonu ise dinî konularda güvenilen ve referans alınan bir kurum olarak insanlığın barışına, toplumsal huzur ve kardeşliğin güçlenmesine katkı sağlamaktır. Bu misyonu hayata geçiren ve kurumumuzu temsil eden bizleriz. Duruşumuz, davranışlarımız ve çalışmalarımız kurumumuza duyulan güveni doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle hepimiz görev ve sorumluluklarımızı aynı bilinç ve gayretle yerine getirmeliyiz.

81 ilde gerçekleştirilecek saha ziyaretleriyle merkez ve taşra teşkilatı arasındaki bağ güçlendirilecek, personelin talep ve sorunları dinlenecektir. Unutmayalım ki hepimiz aynı misyonun mensuplarıyız ve kurumumuzun başarısı hepimizin gayretine bağlıdır.”

Programlar Daire Başkanı Kadri Taha Dalmış da Başkanlığın bütçesi ve kaynakların kullanımına ilişkin sunum yaptı.Konferansın ardından heyet, Ağrı İl Müftülüğünde ilçe müftüleriyle istişare ve gelişim toplantısı gerçekleştirdi. Program kapsamında Bölge Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nu ziyaret eden heyet, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı

235 bin kişinin beklediği ödemeler hesaplara yatırıldı
Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu

Birilerinin hoşuna gitmeyecek! Nihat Hoca tartışmalara noktayı koydu
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde

Ortak bildiri! Türk devletlerinden seyahati kolaylaştıracak adım
Ankara'da 17 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü, temeli açığa çıktı! Bina tahliye edildi

17 katlı binanın altındaki toprak kaydı! Temeli açıkta kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS sınav tarihi belli oldu

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi açıklandı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı

Türkiye'yi alarma geçiren görüntü!
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü

Elektrik faturalarında yeni dönem! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Burdur'da motosikleti çalınan alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili sivil polis sanıp sürücüye saldırdı

Arabayı sivil polis sandı, sürücüye saldırdı! O anlar kamerada
Yemen'de Husiler çocukları sınıflardan alıp askeri eğitime götürmeye başladı

Okullara skandal talimat! Sınıflardan toplayıp savaşa götürüyorlar
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek

Denetimlerde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem

Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı