Edirne'de İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı, Genç Kızılay başkanlığına Kaynak atandı

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Edirne Valiliğinde İl Hayvan Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Edirne Valisi Yunus Sezer'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantı belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda gündemdeki konular ele alındı.

Diyanet temsilcisinden Vali Sezer'e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Burhan İşliyen, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Edirne Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Peygamberimiz ve Güzel Ahlak programına katılmak için Edirne'ye gelen İşliyen Vali Sezer'e ziyarette bulundu.

Edirne Müftüsü Burhan Çakır da ziyarette yer aldı.

Genç Kızılay Başkanlığı görevine Kaynak atandı

Türk Kızılay Edirne Şubesi Genç Kızılay Başkanlığı görevine Ümit Kaynak atandı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar Kaynak'a görevinde başarı diledi.

Baytar, gençlik kolları yönetim kurulu üyelerine rozetlerini taktı.

Kaynak'ın yönetim kurulu listesinde Simay Nur Ergin, Merve Irmak, Almina Yıldırım, İrem Bulut, Ceyhan Singer, Kubilay Kara, Nehir Sönmez ve Kerim Filiz yer aldı.

Kaynak: AA