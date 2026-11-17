Aksaray'da hafızlık eğitimini tamamlayan 132 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Aksaray Spor Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Murat Duru, törende, hafızların icazet belgelerini ömürleri boyunca iftiharla taşıyacaklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve gönüllerinde taşıyan ecdadın torunları olduklarını anlatan Duru, "İnşallah bu nesiller de Kur'an-ı Kerim'i geleceğe taşıyacak. Şükürler olsun Kur'an-ı Kerim ile bizleri şereflendiren Mevla'mıza. Onun elçisi Peygamber Efendimize salat ve selamlar gönderiyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Metin Akbaş ise Allah'ın müminlere en büyük ikramı ve nimeti olan Kur'an-ı Kerim'i gönüllerine nakşeden öğrencilerle bir arada olduklarını dile getirdi.

Akbaş, "Bu evlatlarımız gecelerini gündüzlerine kattılar Kur'an-ı Kerim'i okudular. Kimi zaman zorlandılar belki ümitsizliğe kapıldılar ama onlara destek olan aileleri ve hocaları sayesinde hafız oldular. Rabb'im cümlesinden razı olsun. Hem bu dünya hem de ebedi alemde kurtuluşun reçetesi olan Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin bize bıraktığı emanettir. Kim Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete sarılırsa kurtuluşa erecektir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Evren Dinçer de Kur'an-ı Kerim'in önemine değinerek, kitabın yaşamın bir parçası haline gelmesi gerektiğini söyledi.

İl Müftüsü Ali Efe ise kentte her geçen gün hafız sayısının arttığını, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Tören, 132 hafıza icazet belgesi verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA