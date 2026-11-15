Kurban Bayramı 2027 ne zaman? 2027 Kurban Bayramı kaç gün tatil?

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2027 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 16 Mayıs 2027 Pazar günü başlayacak ve 19 Mayıs 2027 Çarşamba günü sona erecek. Arefe günü 15 Mayıs 2027 Cumartesi. Bayram dört gün sürüyor ve son günü 19 Mayıs'a denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI 2027 NE ZAMAN?

Bayram 16 Mayıs 2027 Pazar sabahı başlıyor. Diyanet takviminde günler şöyle sıralanıyor: arefe 15 Mayıs Cumartesi (9 Zilhicce 1448), birinci gün 16 Mayıs Pazar, ikinci gün 17 Mayıs Pazartesi, üçüncü gün 18 Mayıs Salı, dördüncü gün 19 Mayıs Çarşamba (13 Zilhicce 1448).

Dini bayramlar hicri takvime göre belirlendiği için her yıl yaklaşık 11 gün öne geliyor. 2026'da Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta başlamıştı, 2027'de ise 16 Mayıs'ta başlıyor.

2027 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Kurban Bayramı tatili arefe günü saat 13.00'te başlıyor ve 4,5 gün sürüyor. 2027'de bu süre 15 Mayıs Cumartesi öğleden sonradan 19 Mayıs Çarşamba akşamına kadar olacak.

Arefe hafta sonuna denk geldiği için hafta içi çalışanlar açısından resmi tatil pazartesi, salı ve çarşamba günlerini kapsıyor. Bayramın ardından gelen 20 ve 21 Mayıs (perşembe ve cuma) iş günü. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili bir karar 15 Kasım 2026 itibarıyla açıklanmadı.

19 MAYIS İLE KURBAN BAYRAMI AYNI GÜNE Mİ DENK GELİYOR?

Evet. 19 Mayıs 2027 Çarşamba, hem Kurban Bayramı'nın dördüncü günü hem de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. İki bayram da aynı kanunda resmi tatil olarak sayıldığı için o gün tatil süresi uzamıyor.

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

15 Kasım 2026'dan bayramın ilk günü olan 16 Mayıs 2027'ye 182 gün var. Arefeye ise 181 gün kaldı.

RAMAZAN BAYRAMI 2027 NE ZAMAN?

Aynı takvime göre 2027'de ramazan ayı 8 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Ramazan Bayramı'nın arefesi 8 Mart Pazartesi, bayram ise 9 Mart Salı ile 11 Mart Perşembe arasında. Kadir Gecesi 5 Mart Cuma gecesine denk geliyor.