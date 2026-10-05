Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ağrı İl Müftüsü İlhan’ı kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ağrı İl Müftüsü İlhan’ı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile yapılan görüşmede, il ve ilçelerde din hizmetlerinin etkin ve vatandaş odaklı sürdürülmesi ele alındı. Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, kabul ve iyi dilekleri için Arpaguş’a teşekkür etti.

Gerçekleştirilen görüşmede; il ve ilçelerde yürütülen din hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürülmesi, toplumun farklı kesimleriyle güçlü iletişim kurulması ve din hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, başta gençler olmak üzere çocuklar, aileler ve toplumun tüm kesimlerine yönelik dinî ve sosyal çalışmaların artırılmasının önemine dikkat çekildi. Din görevlilerinin vatandaşlarla yakın iletişim içerisinde olması, sahadaki hizmetlerin güçlendirilmesi ve toplumun manevi ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların etkin şekilde sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, nazik kabulleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’a teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
'Annem hasta' deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi

Aman dikkat! İş yerinizden izin alırken iki kez düşünün
10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf

Polisten kaçtı, çalılıkta böyle bulundu! İlk sözü hayli tuhaf
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline

Fotoğrafa bakın! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Tanju Özcan cinsel saldırı davasından beraat etti

Tanju Özcan'ın yargılandığı cinsel saldırı davasında karar çıktı
Valilik açıkladı: İşte İstanbul'un 9 aylık suç bilançosu

Valilik açıkladı: İşte İstanbul'un 9 aylık suç bilançosu
Araç muayenesinde yeni tarife! İşte masadaki zam oranı

35 milyonun cebi yanacak! İşte masadaki zam oranı
Ortalığı karıştıran ifadeyi o vermişti! Şimdi iki yorumcudan şikayetçi oldu

Türk futbolunu karıştıran ifadeyi veren isim onlar için de adım attı

Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim

İtalyan basınına verdiği röportaj Türk halkını delirtecek cinsten

Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı