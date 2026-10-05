Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ağrı İl Müftüsü İlhan’ı kabul etti

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Gerçekleştirilen görüşmede; il ve ilçelerde yürütülen din hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürülmesi, toplumun farklı kesimleriyle güçlü iletişim kurulması ve din hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, başta gençler olmak üzere çocuklar, aileler ve toplumun tüm kesimlerine yönelik dinî ve sosyal çalışmaların artırılmasının önemine dikkat çekildi. Din görevlilerinin vatandaşlarla yakın iletişim içerisinde olması, sahadaki hizmetlerin güçlendirilmesi ve toplumun manevi ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların etkin şekilde sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, nazik kabulleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’a teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu