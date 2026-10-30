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Diyanet heyeti Bayburt'ta din görevlileriyle istişare toplantısı yaptı

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Diyanet heyeti Bayburt'ta din görevlileriyle istişare toplantısı yaptı
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Saha Buluşmaları: İstişare ve Gelişim' programı Bayburt'ta din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çoruh Kültür Merkezi'ndeki toplantıda merkez-saha koordinasyonu, dezenformasyonla mücadele ve aile rehberlik hizmetleri ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Saha Buluşmaları: İstişare ve Gelişim' programı kapsamında Bayburt'ta din görevlilerine yönelik konferans ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Programda, din hizmetlerinin etkinliği, kurumlar arası iletişim ve sahada yürütülen çalışmalar ele alındı.

Çoruh Kültür Merkezi'nde organize edilen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Betül Altun Erinçik ve Vaiz Dr. Nimet Keseli Ustabaşı katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Müftüsü Basri Bektaş, başkanlık heyetini Bayburt'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklara teşekkür etti.

Strateji Geliştirme Başkanı Güldemir, sunumunda Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerini, temel politika ve önceliklerini anlattı. Merkez ile saha birimleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Güldemir, başkanlık hizmetlerine ilişkin dezenformasyonla mücadele konusunda da din görevlilerini bilgilendirdi.

Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Betül Altun Erinçik ise Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının çalışmaları, aile yapısının korunması ve bu alandaki hizmetler hakkında din görevlilerini bilgilendirdi.

Programın devamında Strateji Geliştirme Başkanı Güldemir'in başkanlığında Müftü Bektaş, müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda Bayburt Müftülüğünün yürüttüğü hizmetler ve bu çalışmalara ilişkin sayısal veriler değerlendirildi. İl genelinde sunulan din hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve çalışmaların verimliliği üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Müftülük personeli ve din görevlilerinin katıldığı diğer oturumlarda da sunulan hizmetler gözden geçirilerek planlanan faaliyetler hakkında istişare yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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