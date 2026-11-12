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Diyanet, 2027 hac hazırlıkları nedeniyle Cidde'de düzenlenen fuarda ödül aldı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac organizasyonu hazırlıkları kapsamında yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla ödüle layık görüldü. Cidde'de düzenlenen 2026 Hac Konferansı ve Fuarı'ndaki törende ödülü, Başkanlık adına Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac organizasyonu hazırlıkları kapsamında yürüttüğü çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet, 2027 yılı hac organizasyonuna yönelik hazırlıklarını planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyetin de katıldığı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 2026 Hac Konferansı ve Fuarı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac organizasyonu hazırlıklarındaki başarılı çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Düzenlenen törende ödülü, Diyanet İşleri Başkanlığı adına Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan aldı.

Kaynak: AA
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