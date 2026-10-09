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Diyanet tüm camilerde okutulan cuma hutbesinde Gazze için boykot çağrısı yaptı

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Diyanet tüm camilerde okutulan cuma hutbesinde Gazze için boykot çağrısı yaptı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün tüm camilerde okutulacak cuma hutbesinde Gazze'de soykırımın üç yıldır sürdüğünü belirterek boykot çağrısı yaptı. Hutbede tüketim gücüne dikkat çekilerek boykotun zulme karşı bilinçli ve ahlaki bir tavır olarak görülmesi gerektiği kaydedildi.

(ANKARA) – Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bugün tüm camilerde okutulacak cuma hutbesinde, Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımın üzerinden üç yıl geçtiği vurgulanarak, boykot çağrısında bulunuldu. Hutbede, tüketim gücünün önemine işaret edilerek, boykotun gelip geçici bir tepki değil, "zulme karşı bilinçli ve ahlaki bir tavır olarak görülmesi" gerektiği kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "İnsanlığın sınavı Gazze" başlığıyla Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak cuma hutbesini yayımladı.

Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımın üç yıldır sürdüğü hatırlatılan hutbede, camilerin, evlerin, okulların ve hastanelerin bombalandığı, evlerin ellerinden alındığı, bağ ve bahçelerin talan edildiği, iş yerlerinin yakılıp yıkıldığı belirtildi. Hutbede, "Müslümanların kutsalları çiğneniyor; çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelliler, hasılı topyekün bir toplum, tüm dünyanın gözü önünde acımasızca katlediliyor" ifadelerine yer verildi.

"GAZZE'DE YAŞANAN ACILAR VİCDANIN, AHLAKIN VE ONURUN SINANDIĞI TARİHİ BİR SINAVDIR"

Gazze'de yaşananların yalnızca Filistinlilerin maruz kaldığı bir felaket olmadığı belirtilen hutbede, yaşananların yeryüzündeki her insanın vicdanını, ahlakını ve onurunu sınayan tarihi bir sınav olduğu kaydedildi. Hutbede, "Bununla birlikte Gazze'de arşa yükselen feryatlar, adaleti, hakkaniyeti ve merhameti şiar edinen her insanın yüreğini dağlamaktadır. Dünyanın dört bir yanında, katliamın sona ermesi, sivillerin korunması ve yardımların ulaştırılması için seslerin ve tepkilerin yükselmesi ise vicdanların körelmediğini ve insanlığın ölmediğini göstermektedir" denildi.

Tarih boyunca zalimlerin kendilerini yenilmez zannettikleri ancak hakkın galip geleceğini söyleyenlerin daima ortaya çıktığı kaydedilen hutbede, Gazzeli bir çocuğun, "Evimizi yıkarsanız yenisini yaparız, okulumuzu yıkarsanız yenisini kurarız. Biz hiçbir yere gitmiyoruz" sözlerine de yer verildi.

Zulmün sonsuza kadar sürmeyeceği ve bir gün mutlaka sona ereceği belirtilen hutbede Bakara suresinden, "Zira zalimler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar Yüce Rabb'imizin hükmü kesindir: '…Nice az topluluklar, Allah'ın izniyle çok kalabalık topluluklara galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir'" alıntısı yapıldı.

"BİZİM İMTİHANIMIZ UNUTMAMAK VE DUYARLI OLMAK"

Gazze'deki direniş ve Müslümanların sorumluluklarına değinilerek tüketim gücü ile boykotun önemine işaret edilen hutbede, şöyle denildi:

" Gazze, insanlığın izzet sancağını göğe yükselten tarihi bir direnişin adıdır. Oradaki kardeşlerimiz, evlatlarının acısıyla, canlarının endişesiyle ve yurtlarının yerle bir edilmesiyle sınavdayken, bizler de duruşumuzla ve duyarlılığımızla imtihana tabi tutulmaktayız. Gazzeli kardeşlerimizin imtihanı sabretmekse bizim imtihanımız unutmamak, onların imtihanı direnmekse bizim imtihanımız duyarlı olmak, onların imtihanı yoklukla mücadeleyse bizim imtihanımız imkanlarımızı onlarla paylaşmaktır. Bununla beraber, sahip olduğumuz tüketim gücünü de hafife almamak, boykotu gelip geçici bir tepki değil, zulme karşı bilinçli ve ahlaki bir tavır olarak görmektir. Yüce Rabb'imizin uyarısı gayet açıktır: 'Size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabb'imiz, Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder ve bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?'

Müslümanlar, 'Onlara haksız bir saldırı yapıldığında elbirliğiyle kendilerini savunurlar' ayetine icabet edip birbirlerinin yardımına koştuklarında Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim Camii'ne saygısızlık yapan zalimler hezimete uğrayacak, başta Gazze ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzündeki tüm mazlumlar felaha erecektir."

Kaynak: ANKA
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